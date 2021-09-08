ليلى طاهر تعلن اعتزالها الفن نهائيًا: “قراري لا رجعة فيه لأني أحترم نفسي وجمهوري” (فيديو)

ابو ظبي - احمد الجزار - أعلنت الفنانة ليلى طاهر اعتزالها الفن نهائيًا، مشيرة إلى أنها تفضل التفرغ الآن لحياتها العائلية بعدما قدمت العديد من الأعمال التي لا تنسى.

وخلال مداخلة هاتفية لها مع برنامج “حديث القاهرة” الذي يقدمه كل من الإعلامي خيري رمضان والإعلامية كريمة عوض قالت ليلى طاهر إنها اتخذت قرار الاعتزال ولا رجعة فيه مشيرة إلى أن العديد من الأعمال تعرض عليها ولكنها لا تناسبها ولا تريد أن تشارك في أعمال لمجرد التواجد فيكفيها ما قدمته من تاريخ.

وقالت ليلى طاهر إن سبب اعتزالها أنها تحترم نفسها وجمهورها وأنها لا تعمل لمجرد الحصول على المال مشيرة إلى أنها تستمتع بحياتها الآن مضيفة اكتفيت بما قدمت في تاريخي واحترم جمهوري ويكفي ما قدمته”.

جدير بالذكر أن ليلى طاهر قد أصيبت بفيروس كورونا في مايو الماضي إلا أنها تعافت وأصبحت بحالة صحية مستقرة.