أمل حجازي تثير الجدل حول “نجاسة الكلب”: مخالف للقراَن.. والمفتي يحسم الجدل

ابو ظبي - احمد الجزار - أثارت الفنانة اللبنانية أمل حجازي، جدلا واسعًا خلال الساعات الماضية، بعد أن تحدثت عن الأنباء الشائعة بخصوص “نجاسة الكلاب”، وأنه لا يجوز أن تعيش مع الإنسان تحت سقف واحد.

ونشرت حجازي صورة لكلبها وعلقت: “حديث إن الكلب نجس هو مخالف للقرآن الكريم، الكلب هو صديق وفي وحنون ولو كان نجسا لكان الله ذكر لنا هذا الموضوع مثلما ذكر لنا أن لا نأكل الخنزير لأنه يضر بالصحة”.

وتابعت، “وهو أيضا ليس نجسا فهو من مخلوقات الله، والله لا يخلق شيئًا نجسًا، ولكن قد يكون لحمه مضرا بالصحة لأنه يحتوي على جرثومة ممكن أن تهلك الإنسان”.

واستكملت كلامها: “أما الكلب فذكره في سورة الكهف على أنه كان صديقا لأصحاب الكهف وذكر لنا أيضا أن نأكل مما أمسك (بفمه) فكيف له يكون نجسا، هذا مخالف تماما للقرآن، وأنا شخصيا ضد أي حديث يخالف كتاب الله هذا رأي أعجبكم أم لم يعجبكم، المهم هذا صديقي الجديد”.

وقد أثار كلام أمل حجازي الجدل بين متابعيها على رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اختلف الكثير من المتابعين مع رأيها، وقال أحدهم مهاجمًا: «يجوز فقط تربية كلاب للحراسة ورعي الأغنام أما كلب داخل المنزل للعب هو نجاسة ومتفق عليه ولا تفتي فيما ليس لك به علم».

كما علق متابع آخر قائلًا: «الأحاديث الصحيحة هي مطابقه تماما لكتاب الله، ومش معنى إنك ما قتنعتيش بالسنة يبقى أنتي صح»، مضيفًا: «أعظم وأشرف خلق الله لا ينطق عن الهوي، إن هو إلا وحي يوحى اتقي الله».

أمل حجازي ترد على المتابعين

وردت أمل حجازي من جديد على بعض المعترضين على رأيها، وكتبت في رسالة جديدة: “أنا إنسانة أؤمن بالقرآن الكريم ولا أتبع أي حديث لا يتوافق مع الأساس الذي هو القرآن، ولا مانع لدي في الأحاديث التي تقرب الناس من الدين ولا تنّفرهم منه بشرط ألا تخالف القرآن الذي هو نور حياتي.

وتابعت: أقرأ وأتدبر وأغوص وأسمع وأفسر.. وهذه هي متعة حياتي لماذا تتابعونني إن كنت لا أناسب تفكيركم ومعتقداتكم الموضوع سهل جدًّا دوسوا على الانفولو وينتهي الموضوع.. لا تغضبوا أنفسكم !! أريد في صفحتي من هو مثلي لنتدبر القرآن سويًا ولنبحث سويًا.. لا أريد كمية ناس بل أريد النوعية، أريد أولي العقول المتفتحة وأولي الألباب فقط، وغير مرحب بالصم بكم عمي.

“الإفتاء” تنهى الجدل وتحسم الموقف

من جانبه حسم الدكتور شوقي علام، مفتي جمهورية مصر، الجدل حول حكم تربية الكلاب في المنزل وهل هي نجسة وهل تنقض الوضوء أم لا؟، مؤكدا أن دار الافتاء تفتي بأن الكلب طاهر، وكل شيء فيه طاهر وفقا للمذهب المالكي الذي تتبناه دار الإفتاء المصرية، مشيرا إلى أن هذا الرأي الذي تنتهجه دار الافتاء بخلاف رأي غالبية العلماء الذين يرون أن الكلاب بالفعل نجسة.

وأكد أنه لا حرج أن تتعايش مع الكلب وتتعبد لربها، مضيفا: «فإذا توضأت وجاء لعاب من الكلب على بدنها وثوبها وأرادت الصلاة فلا حرج عليها»، مشيرا إلى أنه قد يأتي نهي من الشرع بخصوص حيوان معين مثل حظر أكل الخنزير، فهو أمر تعبدي لكن ليس معناه أنه حيوان نجس مثلما يرى المالكية.