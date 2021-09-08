رنا سماحة تعلن اسم مولودها المنتظر في حفلها بـ “الساقية” وتهديه أغنية وزوجها يغيب عن الحفل

ابو ظبي - احمد الجزار - أقامت رنا سماحة أمس الثلاثاء، أولى حفلاتها بساقية الصاوي، بعد الجدل الذي أثير مؤخرًا عن انفصالها عن زوجها الملحن سامر أبو طالب، والذي غاب أيضا عن حضور الحفل.

وقدمت رنا مجموعة متنوعة من الأغنيات بين القديم والحديث حيث غنت توليفة من أغانيها إلى جانب أغاني للعندليب عبدالحليم حافظ.

كما أهدت رنا مولودها المنتظر، أغنية بعنوان “حبيب ماما” والتي كشفت عنها لأول مرة خلال الحفل، وأكدت أنها ستطرحها خلال الأيام القادمة.

وكشفت رنا أنها استقرت على اسم مولودها، حيث اختارت لها اسم “مالك”.

وكانت رنا سماحة قد أعلنت في وقت سابق أنها حامل في الشهر السادس، وأن مولودها سيكون ولدًا.

وأثارت رنا سماحة مؤخرًا جدلا واسعا حول انفصالها عن زوجها بعد أن قام كل منهما بإلغاء متابعة الاَخر على “إنستجرام”، وحذف الصور التي تجمعهما من مواقع التواصل.

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