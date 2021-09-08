حسن شاكوش يتظلم على قرار إيقافه عن الغناء وعضو بـ”الموسيقيين” يتعاطف معه بسبب حفلاته

ابو ظبي - احمد الجزار - تقدم مؤدي المهرجانات حسن شاكوش أمس الثلاثاء، بتظلم رسمي إلى نقابة الموسيقيين بعد قرار وقف تصريح الغناء الخاصة بها ومنعه عن الغناء لأجل عير مسمي، على خلفية “خناقته” مع رضا البحراوي وإهانته لعازفي الإيقاع.

وقال علاء عامر، المستشار القانوني لنقابة المهن الموسيقية،: “النهاردة تقدم مطرب المهرجانات حسن شاكوش بتظلم ضد القرار الذي صدر ضده من قبل النقابة بوقفه لأجل غير مسمى، وسحب تراخيص غنائه”.

وأكد علاء عامر، أن هذا التظلم سيتم النظر فيه بالفعل من قبل مجلس الأمناء في أول جلسة تعقد لهم، خلال الفترة المقبلة، ولكن غير معروف حتى الآن متى ستُعقد اللجنة بسبب تداعيات كورونا.

وفي سياق متصل، كشفت بعض المصادر أن هناك عضورًا من مجلس النقابة متعاطفًا مع شاكوش ويطالب بإلغاء قرار إيقافه خاصة أن شاكوش يقدم 50 حفلا في الشهر، وتتحصل النقابة منه على مبلغ جيد مقابل هذه الحفلات مما يساعدها في الصرف على المعاشات والعلاجات وغيرها من الخدمات الخاصة بالأعضاء.

كانت نقابة المهن الموسيقية، قررت إلغاء تصريح الغناء الخاص بمؤدي المهرجانات حسن شاكوش، لأجل غير مسمى، وذلك بسبب الإساءة لأعضاء النقابة من الإيقاعيين، كما قرر مجلس إدارة النقابة إيقاف المطرب الشعبي، رضا البحراوي، عن الغناء لمدة شهرين، بسبب مشادته الكلامية واللفظية مع مؤدي المهرجانات حسن شاكوش.

كما اتخذت النقابة كذلك، قرارا بمنع غناء أي فنان بدون فرقة غنائية ومنع الحفلات الخاصة بالفلاشات.

وكان «شاكوش» قد حاول سابقا، التحايل على قرار نقابة «الموسيقيين» من خلال الرقص في الحفلات بدلا من الغناء على المسرح، وهو ما فعله في حفله الأخير بالساحل الشمالي، حينما طلب منه الفنان أحمد سعد، الغناء رفقته في الحفل الذي أقيم في 2 سبتمبر، فقام شاكوش بالرقص والغناء بدون ميكروفون.