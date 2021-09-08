حسن شحاته مديرًا فنيًا لمنتخب مصر ووائل جمعة مديرًا و”الحضري” للحراس

ابو ظبي - احمد الجزار - أكد الإعلامى محمد شبانة أن اتحاد الكرة استقر على تعيين المعلم حسن شحاتة، فى القيادة الفنية لمنتخب مصر الأول، خلفًا لحسام البدرى الذى تمت إقالته.

وقال شبانة خلال برنامجه عبر الإذاعة إن حسن شحاتة أصبح مديرًا فنيًا لمنتخب مصر، لافتًا إلى أن الجهاز الفنى للمعلم سيضم ضياء السيد مدربًا عامًا، ووائل جمعة مديرًا، ومحمد شوقى ومحمد حمص مساعدين وعصام الحضرى مدربًا للحراس.

وأسدل اتحاد الكرة الستار على مسيرة حسام البدرى مع المنتخب الوطنى بعدما قرر إقالته فى اجتماعه الطارئ وتوجيه الشكر للجهاز الفني والإداري على الفترة الماضية التي قضاها في قيادة الفريق، وإعفائهم من مهمتهم.

وجاء حسام البدري على رأس القيادة الفنية لمنتخب مصر فى 20 سبتمبر 2019 منذ 717 يوما تقريبا، ولعب حتي الوقت الحالي 9 مباريات، منها لقاء ودى، حقق الفوز فى 5 وتعادل فى 4 مواجهات.

استهل حسام البدرى مشواره مع الفراعنة بمباراة ودية أمام بتسوانا فاز فيها بهدف دون رد، وبعدها خاض 8 مباريات لم يتعرض لأي هزيمة.

وفي يوم 25 مارس 2021 قاد حسام البدري منتخب مصر للتأهل إلى كأس الأمم الأفريقية بالكاميرون، وخلال القترة من 29 مارس حتى 31 أغسطس 2021، لم يخض المنتخب أي مباريات ورفض المدير الفني خوض أي مباريات ودية أو تجمعات في أجندة يونيو 2021 بالرغم من فترة الراحة للاعبي المنتخب وقتها.