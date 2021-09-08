الثقافة تحتفي بمرور 40 عاما على رحيل صلاح عبد الصبور

وزيرة الثقافة تطلق الاحتفالات بمرور 40 عاما علي رحيل صلاح عبد الصبور 20 سبتمبر

عبد الدايم : صلاح عبد الصبور عبقرية ادبية شكلت جزء من ملامح الابداع المصري والعربي واستلهام انجازات العظماء ضمن جهود تشكيل الوعى وبناء الانسان

مسابقات وجوائز ادبية وشعرية وعروض مسرحية ومؤتمر ادبي وقصائد مترجمة بخمسة لغات في احتفاء وزارة الثقافة بصلاح عبد الصبور

اجتمعت الدكتورة ايناس عبد الدايم وزيرة الثقافة مع أعضاء اللجنة المشكلة للأحتفاء بمرور 40 عاما على رحيل الشاعر الكبير صلاح عبد الصبور والمقرر انطلاقها يوم 20 سبتمبر الجاري من المجلس الاعلي للثقافة بمؤتمر يحمل عنوان فارس الكلمة وتضم أجندة الفعاليات العديد من المشاركات الادبية والثقافية والفكرية والفنية التى تشارك فيها قطاعات وهيئات وزارة الثقافة ومنها مسابقة صلاح عبد الصبور للمسرح الشعري وبث مصور لقصيدة فصول متنوعة من ديوان شجر الليل مترجما الى خمسة لغات هي ( الانجليزية والفرنسية والالمانية والاسبانية و الايطالية )بالاضافة الى تخفيضات على اسعار جميع مؤلفات صلاح عبد الصبور وتقام ندوة يناقش خلالها الدكتور صلاح فضل والدكتور عبد السلام الشاذلي " اثر صلاح عبد الصبور في الشعر الحر" كما تعلن وزيرة الثقافة خلال الافتتاحية عن جائزة لأفضل ديوان شعري مخطوط يقدمها صندوق التنمية الثقافية من خلال بيت الشعر العربي بالتعاون مع مكتبة مصر العامة ويعرض المركز القومي للسينما فيلم أحلام الفارس القديم ويقدم المركز القومي للمسرح دراسة نقدية عن كتاب عبث ادريس وعبد الصبور في المسرح المصري تأليف الدكتور أحمد سخسوخ وتقديم الدكتور مصطفي سليم بالاضافة الى اصدار عدد خاص من مجلة المسرح عن المسرح الشعري لدي صلاح عبد الصبور ، وينظم البيت الفني للمسرح احتفالية بعنوان " شاعر المسرح " وتتضمن قصائد للشاعر صلاح عبد الصبور تلقيها الاذاعية الكبيرة حكمت الشربيني وتشارك الهيئة العامة لقصور الثقافة بإحتفالية " الفارس لا يغيب " بقصر ثقافة الزقازيق مسقط رأس الشاعر الراحل بجانب العديد من العروض المسرحية منها " مسافر ليل" اخراج محمود فؤاد علي مدار 7 ايام بمسرح الهناجر ، " يقول لكم " صياغة درامية عن اعمال صلاح عبد الصبور كتابة واشعار يسري حسان واخراج كريم البسطي بقاعة صلاح عبد الصبور في مسرح الطليعة في الفترة من 10 الى 14 نوفمبر المقبل .

قالت عبد الدايم ان الشاعر الكبير الراحل صلاح عبد الصبور عبقرية ادبية شكلت جزء من ملامح الابداع المصري والعربي ، واضافت ان استراتيجية عمل الثقافة تشمل مسارا للاحتفاء برموز الوطن ووضعهم فى دائرة اهتمام الشباب والاجيال الجديدة باعتبارهم نماذجا للنجاح ، مؤكدة استلهام انجازات العظماء ضمن جهود تشكيل الوعى وبناء الانسان .

حضر الاجتماع المهندس محمد ابو سعدة رئيس الجهاز القومي التنسيق الحضاري ، الدكتورة نيفين موسي رئيس دار الكتب والوثائق والدكتورة كرمه سامي رئيس المركز القومي للترجمة ، والدكتور فتحي عبد الوهاب رئيس صندوق التنمية الثقافية ، الفنان عادل عبده رئيس قطاع الفنون الشعبية والاستعراضية وحسام شكيب رئيس قطاع مكتب الوزير ، الدكتور هيثم الحاج على رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب والدكتور مجدي صابر رئيس دار الاوبرا المصرية ، الدكتور خالد سرور رئيس قطاع الفنون التشكيلية ، صبري سعيد رئيس قطاع العلاقات الثقافية الخارجية ، الفنان اسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح والفنان هشام عطوة رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة .

يشار ان الشاعر الكبير محمد صلاح الدين عبد الصبور يوسف الحواتكى ولد في 3 مايو 1931 بمدينة الزقازيق ويعد أحد أهم رواد حركة الشعر الحر العربي ومن رموز الحداثة العربية المتأثرة بالفكر الغربي، كما يعد واحداً من الشعراء العرب القلائل الذين أضافوا مساهمة بارزة في التأليف المسرحي ، التحق بكلية الآداب جامعة القاهرة قسم اللغة العربية في عام1947 وفيها تتلمذ علي يد الشيخ أمين الخولي ،تعرف على أصدقاء الشباب مرسى جميل عزيز وعبد الحليم حافظ، وطلب عبد الحليم حافظ من صلاح أغنية يتقدم بها للإذاعة ويلحنها له كمال الطويل فكانت قصيدة لقاء ، تخرج صلاح عبد الصبور عام 1951 وعين بعد تخرجه مدرسا في المعاهد الثانوية و استغرقته هواياته الأدبية قلد عبد الصبور عددا من المناصب، وعمل بالتدريس وبالصحافة وبوزارة الثقافة، وكان آخر منصب تقلده رئاسة الهيئة المصرية العامة للكتاب، وساهم في تأسيس مجلة فصول للنقد الأدبي، فضلا عن تأثيره في كل التيارات الشعرية العربية الحداثية وحصل على العديد من الجوائز منها جائزة الدولة التشجيعية عن مسرحيته الشعرية (مأساة الحلاج) عام 1966، حصل بعد وفاته على جائزة الدولة التقديرية في الآداب عام 1982 ، الدكتوراه الفخرية في الآداب من جامعة المنيا في نفس العام ، الدكتوراه الفخرية من جامعة بغداد في نفس العام ، رحل عن عالمنا إثر نوبة قلبية حادة فى 13 اغسطس عام 1981 تاركا ارثا ثقافيا وادبيا ضخما وآثارا شعرية ومسرحية أثرت في أجيال متعددة من الشعراء في مصر والبلدان العربية، خاصة ما يسمى بجيل السبعينيات، وجيل الثمانينيات في مصر، وقد حازت أعماله الشعرية والمسرحية قدرا كبيرا من اهتمام الباحثين والدارسين، ولم تخل أية دراسة نقدية تتناول الشعر الحر من الإشارة إلى أشعاره ودواوينه، وقد حمل شعره سمات الحزن والسأم والألم وقراءة الذكرى واستلهام الموروث الصوفي، واستخدام بعض الشخصيات التاريخية في إنتاج القصيدة، ومن أبرز أعماله في ذلك: " مذكرات بشر الحافي" و" مأساة الحلاج" و" ليلى والمجنون"، كما اتسم شعره من جانب آخر باستلهام الحدث الواقعي، كما في ديوانه: " الناس في بلادي .