وفاء صادق تكشف عن صور نادرة لوالدتها أسمهان توفيق ووالدها المخرج عادل صادق

ابو ظبي - احمد الجزار - كشفت الفنانة وفاء صادق عن صور نادرة لها فى طفولتها مع والدتها الفنانة القديرة أسمهان توفيق، وأيضا صورة رومانسية لوالدتها بالأبيض والأسود مع والدها المخرج الكبير الراحل عادل صادق، موجهة التحية لهما.

ونشرت وفاء صورتها مع والدتها الفنانة أسمهان توفيق، عبر حسابها على إنستجرام، صحبتها بتعليق: “أنا وأمى.. الطفولة المشردة”، كما علقت على صورة والديها: “إلى أبى وأمى.. مع التحية”.

يشار إلى أن وفاء صادق ولدت لأسرة فنية، فهى ابنة المخرج عادل صادق والممثلة الفلسطينية أسمهان توفيق التى يختصر ‏عملها الفنى فى الخليج، لها أختان من أمها هن الفنانة التشكيلية مريم عبد الوهاب والتى شاركت بالتمثيل فى المسلسل ‏الكويتى “فضة قلبها أبيض”، وأختها الصغرى سوما التى عملت بالغناء.‏

بداية المشوار

ودخلت الفنانة أسمهان المجال الفني بعمر السابعة عشرة، حيث بدأت مع فرقة المسرح العربي في الكويت، ثم انتقلت إلى فرقة مسرح الخليج العربي التي كانت إحدى مؤسسيه، ثم التحقت عقب حصولها على الشهادة الثانوية بالمعهد العالي للفنون الجميلة في القاهرة وتخرجت منه.

بدأت مشوارها الفني بالمسرح منذ ستينيات القرن الماضي، حيث قدمت عام 1963 مسرحية ”مضحك الخليفة“، ثم قدمت عام 1964 مسرحيتي ”آدم وحواء، الجوع“ وتبعها في الأعوام اللاحقة مسرحيات أخرى خلال سنوات متفرقة.

وكان للفنانة أسمهان حضور بارز في الأعمال التلفزيونية الكويتية والخليجية، ومن أعمالها مسلسل (لعبة الأيام)، ”الزير سالم“، ”رقية وسبيكة“، ”لعبة القدر“، ”الديرفة“، وعشرات الأعمال الأخرى.

ولم تكتفِ الفنانة أسمهان بالتمثيل بل اتجهت إلى تأليف بعض الأعمال الدرامية، ومنها: ”القادم الغريب“، ”الأرجوحة“، ”لعنة امرأة“، ”الواجهة“، ”أحببتك منذ الصغر“.

قصة زيجاتها

حول حياتها الشخصية، فقد تزوجت الفنانة أسمهان من المخرج المصري عادل صادق وأنجبت منه ابنتها الفنانة المصرية وفاء صادق، التي دخلت عالم الفن نهاية ثمانينيات القرن الماضي، ومن أبرز أعمالها مسلسل ”لن أعيش في جلباب أبي“ مع الفنانين نور الشريف وعبلة كامل.

وانفصلت الفنانة أسمهان عن زوجها عادل صادق بعد ذلك، وتزوجت من الفنان التشكيلي المصري مصطفى عبدالوهاب وأنجبت منه ابنتين، وهما مريم وسعاد، اللتين دخلتا عالم الفن كذلك.

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