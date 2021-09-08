كلام نهائي.. البرتغالي “كيروش” مديرًا فنيًا لمنتخب مصر ويرافقه الحضري وضياء السيد ومحمد شوقي

ابو ظبي - احمد الجزار - قرر الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة أحمد مجاهد في اجتماعه الممتد تعيين الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأول على النحو التالي:

البرتغالي كارلوس كيروش مديرا فنيا

ضياء السيد مدربًا عامًا

محمد شوقي مدربا

عصام الحضري مدربا لحراس المرمى

ومن المقرر أن يصل القاهرة الجهاز المعاون لكيروش مع بداية الأسبوع المقبل ويضم مساعدا أجنبيًا له ومحللًا للآداء وأخصائيًا للتأهيل، على أن يصل كيروش نهاية الأسبوع المقبل ، فيما سيتم استكمال الجهاز الإداري و الطبي و الأجهزة المعاونة خلال الاجتماع المقبل

وفي سياق متصل، كشف الإعلامي أحمد شوبير نجم الأهلي والمنتخب السابق عن كواليس تعيين كيرلوس كيروش في منصب المدير الفني الجديد للمنتخب الأول.

وكتب شوبير عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “ فينجادا مستشارا لكيروش وصاحب فكرة ترشيحه مدربا لمنتخب مصر وكيروش يصطحب مساعدين معه”.

وسبق لكيروش أن تولى تدريب منتخب كولومبيا في آخر محطاته قبل إقالته، كما تولى تدريب منتخب إيران وجنوب أفريقيا والإمارات والمنتخب البرتغالي، كما عمل مساعدًا للسير اليكس فيرجسون في صفوف مانشستر يونايتد الانجليزي على فترتين (2002-2003 ثم 2004-2008)، كما أشرف على تدريب سبورتنج لشبونة (1993-1996) وريال مدريد الإسباني (2003-2004).

وتداولت أنباء أمس عن اختيار حسن شحاته مديرًا فنيًا للمنتخب بعد ترشيحه ضمن مجموعة من الأجانب، ولكن بعد موافقة كيروش تم استبعاد شحاته نهائيًا