بعد وصولها البرتغال.. سمية الخشاب لـ كريستيانو رونالدو: “لازم نتقابل”

ابو ظبي - احمد الجزار - داعبت الفنانة سمية الخشاب لاعب كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو، موجهة له رسالة باللغة العربية عبر موقع “تويتر”.

كتبت سمية الحشاب عبر حسابها بموقع “تويتر” موجهة حديثها لرونالدو: “انا في البرتغال عندي شويه حاجات هخلصها ولازم نتقابل نشوف الصفقه الجايه هتتم ازاي”.

وكانت سمية الخشاب عبرت عن سعادتها بعودة رونالدو لمانشيستر يونايتد، موضحة أنهم استجابوا لطلبها، وكتبت سمية الخشاب عبر حسابها على “تويتر”: “شكرا على أنكم استجبتوا لطلبي وجبتوا كريستيانو رونالدو وبصراحة أنا مبسوطة جدا وإن شاء الله المان يونايتد في الصداره ودايما أحلي جمهور وجلوري جلوري مان يونايتد وبحبكم يا أحلي ديفلز”

من ناحية أخرى، وصلت سمية الخشاب أمس الثلاثاء إلى البرتغال بصحبة آسر ياسين ويسرا ونجلاء بدر ورزان مغربي، للمشاركة في احتفالية مرور 30 سنة على تأسيس “إم بي سي”.

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