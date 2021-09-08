من ضحاياها حسن شاكوش وفجر السعيد.. القبض على “سمكرية البني اَدمين” (فيديو)

ابو ظبي - احمد الجزار - تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط فتاة تُدعى ولاء محمد، شهرتها سمكرية البني آدمين، كما ضبط القوات 4 أجهزة علاج طبيعي تُستخدم في عمليات المساج والأدوات المستخدمة في عمل جلسات العلاج الطبيعي.

تردد على سمكرية البني آدمين العديد من الفنانين، أبرزهم مطرب المهرجانات حسن شاكوش، الإعلامية فجر السعيد، الفنان رامي وحيد، والفنان عمرو عبد العزيز.

تقدم سمكرية البني آدمين عددًا من الجلسات التي تُعالج الأمراض الجسدية والاسترخاء، كما تم رصد بعض الدفاتر التي تفيد باستلام مبالغ مالية من المواطنين لعلاجهم، وتقديم جلسات علاج.

سبق، وألقت أجهزة الأمن بالقاهرة، القبض على ولاء محمد، الشهيرة بسمكرية البني آدمين، وأجدع بنت في مصر، لإدارتها مركز علاج طبيعي دون ترخيص بمدينة نصر.

تعود القصة عندما رصدت أجهزة الأمن ما تم تداوله عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، بشأن انتشار بعض الفيديوهات لسيدة تقوم بمعالجة بعض الأشخاص تحت مسمى سمكرية البني آدمين، وأجدع بنت في مصر.

تبين بالفحص أن السيدة حاصلة على دبلوم تجارة، وأنشئت مركزًا طبيًا في عام 2018 – مركز طبي للعلاج الطبيعي دون ترخيص، كائن بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بالقاهرة، وقيامها بالنصب على المواطنين، وذلك عن طريق ادعائها بقُدرتها على علاج المواطنين بالعلاج الطبيعي، لفقرات العمود الفقري على غير الحقيقة، من خلال نشر بعض مقاطع الفيديو على شبكة المعلومات الدولية الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، بقصد تحقيق أرباح مادية بطريقة غير مشروعة.

معلومات عن ولاء محمد سمكرية البني آدمين

1 – حاصلة على دبلوم تجارة، وتعمل مدربة لياقة بدنية.

2 – أطلقت حملة ترويجية اسمها: «أجدع بنت في مصر»، وهي عبارة عن خصم 50% لأي بنت تخضع للجلسة.

3 – افتتحت مركزها في عام 2018، بحسب صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

4 – تجري كورسات علاج طبيعى لفقرات العمود الفقري، في مركزها بمدينة نصر.

5 – ولاء محمد تعرف بـ«سمكري البني آدمين»، يوسف خيري، منذ 7 سنوات، ويعتبرها شركيته في المجال.

6 – هي من اخترعت اسم سمكري البني آدمين.

7 – ولاء محمد هي السبب الرئيسي في عمل يوسف خيري، في تلك المهنة، رغم أنه يمتلك شهرة أكثر منها.