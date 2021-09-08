قبل انطلاقه بـ 3 أيام.. تأجيل مهرجان الإسكندرية للسينما الفرانكوفونية بسبب كورونا

ابو ظبي - احمد الجزار - أعلنت إدارة مهرجان الإسكندرية للسينما الفرانكوفونية تأجيل الدورة الأولى للمهرجان التي كان من المقرر انطلاقها يوم السبت المقبل إلى موعد آخر سيتم تحديده لاحقا.

وأصدرت إدارة المهرجان بياناً كشفت فيه عن تأجيل المهرجان والأسباب التي أدت إلى ذلك، حيث جاء في البيان:

إلى عشاق السينما صناع وجمهور ونقاد .. كان حلمنا على مدار عامين متواصلين إقامة مهرجان نوعى للسينما الفرانكفونية التى تحتل مساحة كبيرة من المشهد السينمائى الدولى وتواصلنا مع جميع الجهات المحلية والدولية من أجل دعم المهرجان ورعايته، خاصة أن الدورات الأولى للمهرجانات تعتمد على التمويل من الهيئات والشركات الخاصة ومؤسسات المجتمع المدنى.. وفى الوقت الذى وجدنا فيه أيادى الدعم تمتد لنا من كبار المسئولين وفى مقدمتهم الإنسانة والفنانة الأستاذة الدكتورة إيناس عبد الدائم وزير الثقافة التى ظلت داعماً قوياً للمهرجان.

وأضاف البيان: “تم تحديد يوم 11 سبتمبر الحالى موعداً لانطلاق الدورة الأولى للمهرجان، وقبل ساعات من الموعد المحدد، فوجئنا باعتذار جميع الضيوف الأجانب من أعضاء لجان التحكيم والمكرمين وصناع الأفلام بسبب الموجة الرابعة من وباء كورونا وقرار العديد من الدول اتباع نظام الإغلاق التام كإجراء احترازى.. لذلك لم نجد سبيلاً سوى تأجيل الدورة الافتتاحية للمهرجان رغم الإعلان عن تفاصيلها على مدار الأسابيع الماضية بوسائل الإعلام المختلفة مما يؤكد جاهزية المهرجان للخروج إلى النور”.

وتابع: “لذلك نعتذر لضيوفنا من صناع السينما والنقاد ونجوم السينما المصرية وجمهورها باضطرارنا لتأجيل المهرجان إلى موعد آخر سيتم تحديده خلال الأيام المقبلة.. داعين الله سبحانه وتعالى حفظ بلادنا من الوباء وأن تظل دائماً منارة للفنون”.