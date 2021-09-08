“شريكة عمل وحياة”.. فيديو يكشف عن العلاقة بين “سمكري وسمكرية البني اَدمين”

ابو ظبي - احمد الجزار - كشفت فيديوهات سابقة نشرتها ولاء محمد الشهيرة بـ”سمكرية البني اَدمين”، عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي عن علاقتها بيوسف خيري المعروف بسمكري البني اَدمين بعد القبض عليهما مؤخرًا بتهمة مزاولة مهنة بدون ترخيص.

وتحدث “يوسف”، سمكري البني آدمين، في الفيديو عن علاقته القوية بها، مؤكدًا أنها السبب الرئيسي في عمله بتلك المهنة، فهما بدءا معًا منذ 7 سنوات، ووصفها بشريكة عمله وحياته، كما أنها اخترعت لقب “سمكري البني آدمين”، وكثيرًا ما كانت تدعمه: «هي السبب إني أشتغل الشغلانة دي، أعرفها من 6 أو7 سنين، هي صاحبة المكان وشريكتي في الحياة، واحنا بنكمل بعض، هي تخصصها تريح العضلات، وأنا كنت محتاج حد يكملني، وقررنا مع بعض نحول اللي بنعمله لبيزنس”.