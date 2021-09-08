“لسه محصلش بنسبة 100%”.. أول تعليق من رنا سماحة عن طلاقها من سامر أبو طالب

ابو ظبي - احمد الجزار - قالت المطربة رنا سماحة إنها لم تنفصل عن زوجها الملحن سامر أبو طالب بشكل نهائي، وذلك بعد تداول أنباء عن انفصالها الفترة الماضية التي علقت عليها وزوجها بطريقة مبهمة.

ردت رنا سماحة خلال لقائها مع برنامج ” et بالعربي” على سؤال حقيقة طلاقها من زوجها سامر أبو طالب بقولها: «لسه ما حصلش بنسبة 100%”.

كما تحدثت رنا سماحة عن كواليس الحفل قائلة إن أهم شيء بالنسبة لها وأسعدها كثيرًا أنه يعد أول حفل يحضر فيه ابنها مالك، كونها في الشهر السادس، حيث كشفت رنا قبل فترة حملها في مولودها الأول، وغنت خلال الحفل أغنية حبيب مامي، قائلة «أغنية حبيب مامي أهم حاجة في الدنيا بالنسبة لي».

وبسؤال رنا عن إذ كانت توجه رسالة من خلال حفلها والأغاني التي قدمتها في الحفل لزوجها ساكر أبو طالب قالت: «الحفلة خالصة من أي نوايا مش مظبوطة، أنا بغني أغاني بحبها مع ناس بحبهم فقط».

أضافت رنا سماحة أن حملها لا يمنعها من مواصلة عملها خاصة أنها أصبحت في الشهر السادس: «حبيت أقول للناس إني شغالة وموجودة مفيش حاجة تمنعني إني أكون موجودة مع الناس، وهفضل موجودة طبعًا».

وعن رشاقتها رغم كونها حامل قالت: «دي طبيعة جسمي أنا مش خارقة بجد»، مؤكدة أنه لا شيء في الوجود يسمح لها أن تتوقف قائلة: «مفيش حاجة توقفني بحضر أغاني وحاجات للسينما».

قدمت رنا سماحة، خلال الحفل، مجموعة من أغانيها المميزة «أوبا، و100 مليون عاملة، وتراب امشير، بقيت شبهك، مدلي».

كانت رنا سماحة تحدثت عن أخبار التي ترددت حول انفصالها، حيث رفضت أن تخوض في التفاصيل، مؤكدةً أنها لن تتحدث في تفاصيل حياتها الأسرية، حيث رفضت الإعلان عن ذلك حتى لا تكون تريند، مشيرة إلى أن ذلك ليس من شيم ولاد الأصول.

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