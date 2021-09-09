يسرا وسمية الخشاب واَسر ياسين ونجوم الفن والإعلام في احتفالية “30 سنة إم بي سي” (صور)

ابو ظبي - احمد الجزار - شارك عدد كبير من نجوم الفن والإعلام في احتفالية “30 سنة إم بي سي” والتي تقام الاَن في مدينة لشبونة البرتغالية.

وقامت شبكة القنوات الشهيرة بجمع معظم نجوم الوطن العربي الذين ساهموا في نجاحها وتألقها خلال مسيرتها لحضور هذه الاحتفالية.

ووصل معظم النجوم مساء الثلاثاء إلى البرتغال للاستعداد للاحتفالية.

وحضر من مصر النجمة يسرا وسمية الخشاب واَسر ياسين وأمينة خليل ونجلاء بدر ومعتز الدمرداش، كما سيشارك أيضا رزان مغربي وأنبيلا هلال وجورج قرداحي، ونيشان ومن تونس ظافر عابدين، وباسل خياط، واَخرون.

ومن المقرر أن يشجل النجوم حلقات من برنامج من سيربح المليون مع جورج قرداحي على هامش الاحتفالية.

وتحتفل “مجموعة MBC” بمرور 30 عاماً على تأسيسها، منذ إطلاق MBC1 كأول قناة فضائية عربية خاصة عام 1991، وصولاً إلى أكثر من 20 قناة تضمّها المجموعة اليوم، بموازاة العديد من المواقع الالكترونية، والخدمات الرقمية، والتطبيقات على الهواتف الذكية والشاشات المدمجة وخدمة الفيديو عند الطلب “Video on Demand” عبر “شاهد.نت”، وغيرها.