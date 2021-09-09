أحمد فلوكس عن الحكم بحبسه عامين: “ليس نهائي وصاحبة الدعوة تريد تدميري” (فيديو)

ابو ظبي - احمد الجزار - عبر الفنان أحمد فلوكس عن استيائه مما يتردد عبر مواقع إخبارية من أنباء عن حبسه، قائلا: “كل الأحكام الصادرة ضدي تخص قضية واحدة وجميعها أحكامًا ليست نهائية”.

أضاف فلوكس، خلال مداخلة هاتفية في برنامج “القاهرة اليوم” تقديم الفنان إدوارد، “باختصار هي كلها أخبار خاصة بحاجة واحدة علشان الناس فاكرة إني عندي كذا مشكلة”

زأشار إلى أن الأزمة تكمن في هرولة الصحافة في نشر أخبار خاصة بالمحاكم رغم أنها أحكامًا ليست نهائية، قائلا: “إحنا عندنا مشكلة أي حد يروح يعمل محضر في شخص، ينزل في الصحافة والدنيا كلها تكتب، وممكن ما يكونش حكم نهائي، وده ظهر لينا في مواقف كتير الفترة اللي فاتت آخرها مغارة علي بابا”.

كما تابع أنه يفضل السكوت حتى الحكم النهائي ليقف على تفاصيل الأزمة بشكل كامل، مشيرًا إلى أن تلك الأزمة مستمرة معه منذ عامين بداية من واقعة فرد الأمن، مؤكدا أن جميع الأخبار التي تنتشر بشأنه عبارة عن حملة تشويه ضده بسبب أشخاص بينه وبينهم عداوة.

صرح فلوكس بأن الأزمة لها علاقة بشخصية، دون أن يذكر اسمها، مشيرًا إلى أنه من المقرر أن يتم الحكم النهائي في قضيتهما يوم 28 سبتمبر الجاري.

لفت إلى احترامه القضاء ونزاهته، منوها إلى أن الصحافة لا يجب أن تنشر أي أخبار بشان القضية إلا بعد الحكم النهائي.

أما عن سكوته طيلة الفترة الماضية، قال إنه يفضل السكوت لأنه يحترم نفسه ويفضل أن يتحدث بالأحكام والورق والمستندات.

أوضح أن هناك خلافات ودعاوى قضائية بينه وبين شخصية، كانت نتيجته أنها تريد أن تدمر حياته دون وجه حق رافضا أن يذكر اسمها أو أي تفاصيل عنها.

وأضاف: “هفضل ساكت لحد حكم المحكمة يوم 28 وهقول علاقتي بيها كانت إيه وعاوزة تخربني وتدمرني ليه، لكن أنا مش عيل صغير، هاخد حقي قدام الرأي العام بقالي سنين بشوف فيديوهات بتاعة الواقعة بعيط علشان اتظلمت فيها جامد”.

قال أحمد فلوكس إنه اجتهد وتعب كثيرا طوال 20 عاما في مهنته التي وصفها أنها موهبة من الله، مؤكدا أنه طوال هذه المدة لم يدمره أي شيء، مضيفا: “كل واحد وعقيلته أنا أكبر من إني أرد، ويوم ما هتكمل هيكون بالقانون وحقي هاخده، ومفيش راجل مصري وعربي وشرقي كان يقبل بالوضع اللي أنا كنت فيه”.

تابع: “أنا فضلت ساكت لحد حكم المحكمة، والفرق بيني إني مش بتكلم كتير، ومش عارفة الناس ليه مهتمة بأخباري كده محسسسني أني أهم من كورونا في البلد ما بيصدقوا بيمسكوا أي خبر”.

اختتم: “عندنا بيوت وأسر وعندي ابني وعاوزين نشتغل لو ما هتمناش واشتغلنا بدل الساعة عشرة مش هنقدر نعمل حاجة، ومش عاوز أضيع وقتي أكتر من كده، بس بتوجع من الكلام”.

كانت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، قد قضت، اليوم الأربعاء، غيابيا بحبس الفنان أحمد فلوكس عامين في قضية التعرض لسيدة الأعمال ياسمين عزت والتهديد بالإيذاء عبر المنصات الإلكترونية، بعد الحكم سابقا بحبسه سنة غيابيا في القضية ذاتها، بعد سقوط الاستئناف المرفوع منه في القضية وقبول استئناف النيابة شكلا.