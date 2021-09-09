بـ”الشماريخ”.. عصام الحضري وأولاده يحتفلون بتوليه تدريب حراس المنتخب (فيديو)

ابو ظبي - احمد الجزار - تحتفل عصام الحضري قبل قليل مع ابنته شهد وابنه ياسين بتوليه منصب مدرب حراس المرمى في التشكيل الجديد للجهاز الفني الجديد للمنتخب الوطني الذي أعلن عنه اتحاد الكرة.

ونشرت شهد صورا وفيديو تحتفل فيه مع والدها وشقيقها، عبر حسابها على إنستجرام، صحبتها بتعليق: “ألف ألف مبروك يا سد يا عالى، ودايما من نجاح إلى نجاح، ومفرح قلوبنا يا أحسن مدرب حراس مرمى، وربنا يخليك لينا”.

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وأبدى عصام الحضرى، مدرب حراس مرمى منتخب مصر، سعادة كبيرة بتعيينه فى الجهاز الفنى الجديد بقيادة البرتغالى كارلوس كيروش، مؤكدا أنه سعيد بوجوده فى تمثيل مصر مجددا بعدما مثلها لاعبا وجاء الوقت ليكون مدربا.

وقال الحضرى فى تصريحات صحفية إن اللجنة الثلاثية باتحاد الكرة نجحت فى اختيار مدرب كبير لقيادة المنتخب وهو البرتغالى كيروش صاحب التاريخ الطويل والخبرات فى قيادة البرتغالى ومانشستر وإيران، مع جهاز معاون يضم نجوما مثلوا بلادهم على أعلى المستويات.

وأضاف السد العالى أنه سيسعى مع زملائه على التكاتف لتحقيق آمال وأحلام الجماهير المصرية، موضحا أن مشوار التصفيات لكأس العالم ما زال طويلا، وفرص مصر كبيرة فى التأهل للمونديال.