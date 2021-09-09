يصور النجم أحمد السقا عدة مشاهد من فيلم "السرب"، في محافظة السويس، ويشاركه فى تصوير هذه المشاهد نيللى كريم ودياب وإسلام جمال وغيرهم، ومن المقرر أن يمكث فريق العمل عدة أيام هناك من أجل التصوير، ثم يعود المخرج أحمد نادر جلال للقاهرة لمواصلة تصوير المشاهد الأخرى في القاهرة .
وطُرح منذ فترة التيزر الرسمي لفيلم "السرب"، وظهر فيه عدد من النجوم الكبار منهم قصي خولي ومجموعة كبيرة من الفنانين وضيوف الشرف، وحقق الإعلان الرسمي للعمل نجاحًا كبيرًا منذ طرحه.
وفى سياق آخر، ينتظر السقا طرح فيلمه الجديد "العنكبوت" المقرر عرضه في الفترة المقبلة، من إخراج أحمد نادر جلال، ويشارك في بطولته ظافر العابدين ومنى زكى.
وتدور أحداث فيلم "العنكبوت" فى قالب من الأكشن والرومانسية، إذ يواجه السقا صراعات مع رجال المافيا بسبب أفعال شقيقه "ظافر العابدين" غير المشروعة ، فتجد السقا يرتدى القناع فى عدد كبير من المشاهد، ويرسم تاتو على شكل عنكبوت على رقبته، أما ظافر العابدين فيظهر بشكل شرير.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر السقا ونيللى كريم ودياب فى السويس لتصوير فيلم ”السرب” على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.