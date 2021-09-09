محمد فراج يستعد للتحضيرات الأخيرة لمسلسله الجديد ”الغرفة 207”

قال الفنان محمد فراج إنه يستعد حالياً للتحضيرات الأخيرة لمسلسله الجديد "الغرفة 207"، المأخوذ عن رواية للدكتور أحمد خالد توفيق، وتدور أحداثه فى 10 حلقات فقط، مشيراً إلى أنه سيبدأ تصويره خلال الفترة المقبلة، بعد إكتمال كافة تحضيراته.
وأضاف فراج، أن المسلسل سيناريو وحوار السيناريست تامر إبراهيم، وإخراج تامر عشرى، حيث يواصل فريق العمل حالياً التحضيرات النهائية من ملابس ومعاينة أماكن التصوير ورسم الشخصيات حتى يبدأ التصوير في نهاية تلك التحضيرات .
وعن اشتراك الفنانة ناردين فرج في البطولة النسائية أمام فراج، أكد أن ترشيحات الممثلين واختيارهم من اختصاص المخرج تامر عشرى، ومن المقررالإعلان عن أسماء الفنانين المشاركين خلال الأيام المقبلة.
يذكرأن أخر أعمال الفنان محمد فراج مسلسل "لعبة نيوتن" حيث قدم شخصية "الشيخ مؤنس" أمام النجمة منى زكى، وحقق المسلسل نجاحاً كبيراً، وشارك في بطولته بجانب منى زكى ومحمد فراج كل من محمد ممدوح، سيد رجب، عائشة بن أحمد، وعد كبير من الفنانين، تأليف وإخراج تامر محسن .
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