شاهد.. سمية الخشاب لـ كريستيانو: أنا في البرتغال ولازم نتقابل نشوف الصفقة...

نشرت الفنانة سمية الخشاب صورة لها من داخل المطار، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي للمدونات الصغيرة “تويتر”. وعلقت سمية الخشاب علي الصورة، برسالة الي كريستيانو رونالدو نجم مانشستر يونايتد، كاتبة: “انا فالبرتغال عندي شويه حاجات هخلصها ولازم نتقابل نشوف الصفقه الجايه هتتم ازاي”.

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