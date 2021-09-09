السياحة والآثار تشارك بالمعرض الدولي للسياحة والسفر OTDYKH Leisure 2021 بموسكو

تشارك وزارة السياحة والآثار في المعرض الدولي للسياحة والسفر في نسخته السابعة والعشرين OTDYKH Leisure 2021 المُنعقد حالياً بالعاصمة الروسية موسكو خلال الفترة من 7-9 سبتمبر الجاري والذي يٌصنف بأنه من أكبر المعارض السياحية بروسيا، وتشارك مصر كدولة شريك للمعرض هذا العام.

وقد قام أحمد يوسف الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي والسفير المصري في روسيا إيهاب نصر، أمس، بافتتاح الجناح المصري المشارك بالمعرض، بحضور وفد من الهيئة من الأستاذ إسماعيل عامر مدير عام السياحة الخارجية بالهيئة، والمهندس وليد حسين رئيس الإدارة المركزية للشئون الفنية بالهيئة.

ومن جانبه، أشار أحمد يوسف إلى أهمية المشاركة في المعرض لما للسوق الروسي من أهمية بالنسبة للسياحة المصرية وخاصة بعد غياب مصر عن السوق الروسي على مدار 6 سنوات مضت وعودة السياحة الروسية إلى المنتجعات السياحية المصرية، بالإضافة إلى أهمية ذلك في ظل إعلان عام التبادل الإنساني المصري الروسي (2021- 2022) والذي يشمل تنظيم أحداث وفعاليات على المستوى السياحي والرياضي والثقافي والفني في كلا البلدين، فضلا عن أهمية العودة في المشاركة الفعالة في المعارض السياحية والأحداث الكبرى والهامة في روسيا.

وأضاف أن الهيئة قامت بالعديد من الفعاليات في هذا الإطار منها استضافة عدد من أبرز الإعلاميين والصحفيين من روسيا وبعض المدونين والمؤثرين وصناع المحتوى الرقمي على مواقع التواصل الاجتماعي، للقيام بالعديد من الرحلات التعريفية لزيارة المدن السياحية المصرية المختلفة والاطلاع على كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وضوابط السلامة الصحية التي يتم تطبيقها، كما أنه جاري العمل على تنظيم رحلات fam trips في الفترة المقبلة.

وقد حظي الجناح المصري في المعرض بإعجاب زائري المعرض الذين توافدوا بأعداد كبيرة وشهد إقبالاً ملحوظاً وقد تم توزيع المواد الدعائية والهدايا التذكارية على رواد الجناح.

وعقب المشاركة في مراسم الافتتاح الرسمي، شارك أحمد يوسف في جلسة حوارية استعرض خلالها تطورات البنية التحتية السياحية وما تشهده مصر من مشروعات كبرى تصب في صالح قطاع الأعمال السياحي، بالإضافة إلى استعراض ما اتخذته الدولة المصرية من إجراءات احترازية وضوابط للسلامة الصحية، بجانب حرصها على تطعيم كافة العاملين بالقطاع.

وأوضح المهندس وليد حسين أن الوزارة تشارك هذا العام بجناح تبلغ مساحته 150 متر مربع بمشاركة (6) عارضين يمثلون عدداً من الفنادق العاملة بالسوق الروسي، بالإضافة إلى جناح شركة مصر للطيران، وأضاف أنه تم تصميم الجناح المصري بشكل متميز يعكس تنوع المنتج السياحي المصري ومستوحى من صرح المعابد المصرية القديمة، وقد تم تصميم المساحات بشكل مختلف للحفاظ على المسافة الآمنة بين الزائرين، وسط التزام تام بالإجراءات الاحترازية.

وأعرب إسماعيل عامر عن تفاؤله بعودة حركة السياحة الروسية إلى المنتجعات السياحية المصرية، موضحاً أن الهيئة أعدت خطة عمل طموحة ومبتكرة لعدد من التصورات داخل السوق الروسي لزيادة معدلات الحركة السياحية الوافدة لمصر من روسيا خلال الفترة المقبلة.

ومن المقرر أن يتم خلال المشاركة في هذا المعرض عقد سلسلة لقاءات واجتماعات مع أبرز وكلاء السفر وصناع القرار المتخصصين من رجال أعمال ومنظمي الرحلات السياحية والمسئولين الرسميين في روسيا ومختلف الجهات الدولية المشاركة، وكذلك مجموعة من اللقاءات الصحفية والتلفزيونية مع أبرز وكالات الأنباء الدولية والصحف والقنوات التليفزيونية.

جدير بالذكر أنه يشارك بالمعرض هذا العام 780 عارضاً من 50 دولة تمثل كبريات الجهات العالمية المتخصصة في القطاع السياحي من فنادق، وشركات سياحة وطيران، وخدمات سياحية، ويتردد عليه نحو 65 ألف زائر سنوياً.