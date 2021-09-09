حمو بيكا يستخدم الفلاشة خلال حفلة اليوم بالساحل الشمالي

يحيي اليوم الخميس ، مطرب المهرجانات حمو بيكا حفلا غنائيا بالساحل الشمالي حيث من المنتظر أن يقدم فيه أحدث بعض من أشهر أغانيه .

ويعد هذا الحفل هو الأول لحمو بيكا بعد قرار نقابة الموسيقيين ، بمنع لغناء بفلاشات على المسرح والاعتماد على فرقة، حيث سيتم تفعيل هذا القرار منذ يوم 16 سبتمبر الجاري .

ويعني ذلك أن ليس هناك مشكلة أن يقوم حمو بيكا بالغناء اليوم على طريقة البلاي باك واستخدام الفلاشات، حيث ستكون إحدى أواخر حفلاته التي سيقدمها بهذه الطريقة.