تعرف على حقيقة لقاء سمية الخشاب وكريستيانو رونالدو في البرتغال

نشرت الفنانة سمية الخشاب، صورة لها من داخل المطار وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي للمدونات الصغيرة “تويتر”.

وعلقت سمية الخشاب علي الصورة، برسالة إلي كريستيانو رونالدو نجم مانشستر يونايتد، قائلة: “انا فالبرتغال عندي شويه حاجات هخلصها ولازم نتقابل نشوف الصفقة الجاية هتتم ازاي”.

ولن تستطع سمية الخشاب، مقابلة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، وذلك بسبب تواجده حاليا في إنجلترا حيث شارك منذ أيام في المران الأول لفريقه الجديد مانشستر يونايتد.

ونشرت الفنانة سمية الخشاب ، تغريدة من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى “ تويتر ”.

وكتبت سمية الخشاب " دايما الناس اللي بتقول "انت احسن حد قابلته في حياتي" أو بيبالغوا فالتعبير عن مشاعرهم هما اول ناس بتيجي الضربه منهم مش عارفه ليه ".

ونفت الفنانة سمية الخشاب، ما تردد حول طلب نقابة المهن التمثيلية برئاسة الدكتور أشرف زكي، بسبب الصورة الغامضة التي تم نشرها عبر حسابها الخاص على موقع الصور والفيديو إنستجرام مؤخرًا.