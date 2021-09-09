المحكمة ترفض دعوى أحمد عز بنقل “توأم” زينة من المدرسة البريطانية إلى مدرسة أخرى

ابو ظبي - احمد الجزار - رفضت محكمة الأمور الوقتية بأسرة مدينة نصر، اليوم الخميس الدعوى المقدمة من الفنان أحمد عز بخصوص تحويل نجليه من المدرسة البريطانية إلى أخرى.

يشار أن محكمة استئناف القاهرة قد قضت في وقت سابق بتأييد حكم إلزام أحمد عز بدفع 700 ألف جنيه مصاريف أبنائه في المدرسة البريطانية

وترافع المحامي معتز الدكر عن الفنانة زينة وقدم 9 حوافظ مستندات أمام المحكمة بينها الأحكام الصادرة لصالحها في الدعاوى المشابهة، وأكد خلال الدعوى بأحقية “زينة” في الإشراف التعليمي على توأمها من “عز”.

وقال “الدكر” في تصريحات صحفية، إن الدعوى الحالية هي الخامسة التي ترفض فيها المحكمة نقل التوأم إلى مدرسة أخرى.

يذكر أن محكمة الأسرة قضت في يناير 2018 بخلع الفنانة زينة من الفنان أحمد عز، كما ألزمته بدفع 29 ألف جنيه إسترليني مصروفات دراسية لنجليه آنذاك.

الجدير بالذكر أن أحمد عز يعرض له حاليًا في السينمات فيلم “العارف” مع أحمد فهمي، كارمن بصيبص، ركين سعد وغيرهم نخبة من النجوم، كما شارك عز في الموسم الرمضاني الماضي من خلال مسلسل “هجمة مرتدة” مع هند صبري وهشام سليم.