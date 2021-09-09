إخلاء سبيل “سمكرية البني اَدمين” من النيابة بكفالة 10 اَلاف جنيه

ابو ظبي - احمد الجزار - أمرت نيابة مدينة نصر، بإخلاء سبيل فتاة ادعت معالجة بعض الأشخاص، بواسطة مركز علاجي غير مرخص، تحت مسمى سمكرية البنى آدمين، المعروفة إعلاميا بأجدع بنت في مصر بكفالة 10 آلاف جنيه.

كانت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ألقت القبض على سمكرية البني آدمين، وإغلاق المركز بمدينة نصر، ووجهت سمكرية البني آدمين فتح عيادة طبية تُستخدم في عمليات المساج وتحتوي على أدوات مستخدمة في عمل جلسات العلاج الطبيعي لعلاج الأمراض الجسدية أو الاسترخاء، دون الحصول على تراخيص من الجهات المختصة.

تحفظت أجهزة الأمن على دفاتر استلام نقدية تفيد تلقيها مبالغ مالية من المواطنين لعلاجهم وعمل جلسات علاج طبيعي، وكذلك نماذج طبية تفيد دخول حالات مرضية لعمل جلسات علاجية وهاتف محمول تبين أنه يحتوي على العديد من الصور والفيديوهات الخاصة بنشاطها الإجرامي، وتم التحفظ على هاتف المتهمة وأرسل لجهة فنية لفحصه.

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