“الباشا اتسرق”.. جابر القرموطي يكشف كواليس تعرضه للسرقة (فيديو)

ابو ظبي - احمد الجزار - كشف الإعلامي جابر القرموطي، عن تعرضه لسرقة هاتفه وحقيبة بها بعض الأموال بدائرة قسم شرطة الوايلي.

وقال جابر القرموطي في فيديو على حسابه الرسمي بموقع “تويتر”: إن يوم الإثنين الماضي استقل تاكسي للذهاب إلى منطقة العباسية “لقيت السواق بيرحب بيا جدا.. وشغلي أغاني شيرين”، مضيفًا انه بالقرب من جامعة عين شمس “نزل شبابيك التاكسي”، ثم جاء موتوسيكل وجه سؤالًا للسائق وآخر وجه سؤالًا بغرض المغافلة، في الوقت الذي تمكن شريكهم الثالث من سرقة هاتفه المحمول وحقيبة بها أمواله.

ورجح “القرموطي” تواطئ سائق التاكسي مع السارقين، قائلًا: “عاملني معاملة الباشا.. لحد ما الباشا اتسرق”.

وحرر “القرموطي” محضرًا في قسم الوايلي بالواقعة، وتكثف الجهات الأمنية عمليات البحث لضبط الجناه.