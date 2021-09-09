أول تعليق من شيرين رضا على خطوبة ابنتها.. ولماذا لم تهنئها على “السوشيال ميديا”؟

ابو ظبي - احمد الجزار - أجرت النجمة شيرين رضا حوارًا ببرنامج “Et بالعربي” بعد إعلان ابنتها نور عمرو دياب عن خطبتها، وعلقت شيرين رضا على الخطوبة وقالت: “باركت لنور على الخطوبة بس مباركتلهاش على السوشيال ميديا ودي بنتي بنتكلم أنا وهي في اليوم ٥٠ ألف مرة وبحب أن كلامي معاها يبقى برايفت بينا”.

ووجهت شيرين رضا رسالة لنور ونصحتها أن تكون سعيد وقالت: “أحب أقولها تنبسط ومتسمعش كلام الناس السخيفة اللي بتحط تعليقات سخيفة من ناس متعرفناش ومتعرفش إحنا مين ولا بنتكلم إزاي فتركز في حياتها ومتركزش مع الناس ويارب حياتها تبقى سعيدة”.

وتنتظر شيرين رضا في الوقت الحالي عرض أكثر من فيلم منهم “قمر 14” مع خالد النبوي وأحمد الفيشاوي وياسمين رئيس وغادة عادل ومن المقرر أن يعرض في مهرجان الجونة السينمائي، بالإضافة إلى فيلم “تحت تهديد السلاح” التي تستكمل تصويره في الوقت الحالي ويشاركها البطولة حسن الرداد ومي عمر.

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