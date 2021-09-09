“الموسيقيين”: يحق لـ”شاكوش” الغناء خارج مصر خلال إيقافه ولـ”بيكا” الغناء بفلاشة حتى منتصف سبتمبر

ابو ظبي - احمد الجزار - علقت نقابة المهن الموسيقية عن إمكانية غناء حسن شاكوش خارج مصر خلال فترة إيقافه، كذلك غناء حمو بيكا بلاي باك في حفله اليوم بالساحل.

وقال علاء عامر المستشار القانوني لنقابة لمهن الموسيقية، إنه يحق لحسن شاكوش الغناء خارج مصر حاليا لأنه غير مقيد بنقابة المهن الموسيقية، موضحا أنه كان يُغني خلال الفترة الماضية في مصر بتصريح يتم تجديده سنويا.

وأشار إلى أن هذا الأمر لا ينطبق على رضا البحراوي فلا يحق له الغناء خارج مصر لأنه مقيد بالنقابة وقرار إيقافه داخل مصر يسرى عليه خارج مصر، ونوه أنه لم يقوم حتى الآن بالطعن على قرار إيقاف تصريح غنائه لمدة شهرين.

وعن الحفل الذي يُحييه حمو بيكا اليوم بالساحل الشمالي، قال مستشار النقابة إنه لا أزمة من غنائه بلاي باك أو عن طريق فلاشة لأن قرار النقابة الخاص بالغناء بفرقة موسيقية وبدون فلاشة يتم تطبيقه بداية من 16 سبتمبر الجاري، مشيرا إلى أن هذا الحفل الأخير لحمو بيكا الذي يغني بفلاشة، موضحا أنه يحصل على تصريح إقامة حفلاته لكل حفل على حدة.

وكان نقابة المهن الموسيقية أصدرت قرارا جديدا، بعد الأزمة الأخيرة بين حسن شاكوش ورضا البحراوي، في بيان لها وكان كالتالي: “منع استعانة الفنانين بفلاشة في أي حفل غنائي، وأن يكون مصاحبا لفرقة موسيقية لا تقل عن 8 عازفين، بدءا من يوم الخميس 16 سبتمبر عام 2021″، مؤكدة أن ذلك بناء على قرار النقيب العام الفنان هاني شاكر وأعضاء مجلس النقابة.

وقال البيان إن القرار “يسري على جميع الديسكوهات والنايت كلوب والحفلات العامة في النوادي وقاعات الحفلات”، مهددا بمنع التعامل مع المنشأة وسحب الترخيص الخاص بالفنان المخالف لهذا القرار.

وكانت نقابة المهن الموسيقية، قررت إيقاف تصريح الغناء للمطرب حسن شاكوش لأجل غير مسمى، مع استمرار إيقاف المطرب الشعبي رضا البحراوي لمدة شهر، على أن يحق له العودة إلى الغناء بعد انتهاء مدة الإيقاف.

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