مغني المهرجانات حودة بندق يتعرض لحادث سير مروع بعد انقلاب سيارته على الدائري (صور)

ابو ظبي - احمد الجزار - تعرض مغني المهرجانات محمود محمد، الشهير باسم «حودة بندق»، إلى حادث سير على الطريق الدائري، قبل قليل، بصحبة مدير أعماله أحمد الطحاوي، إثر اختلال عجلة القيادة منه.

ونقل «حودة بندق» رفقة أحمد الطحاوي، إلى أحد المستشفيات على الفور، إذ تعرضا لإصابات بالغة إثر الحادث، وذلك لإجراء الفحوصات اللازمة والاطمئنان على صحتهما.

وقال المصدر، إن حودة بندق، كان برفقة مدير أعماله، أحمد الطحاوي، في طريقهما إلى إحياء حفل غنائي في مدينة بنها بالقليوبية، إلا أنهما تعرضا لحادث سير على الطريق الدائري أمام كايرو فيستيفال، مما أدى إلى انقلاب السيارة، وذلك بعد سقوط صندوق من أعلى سيارة نقل كبيرة «مقطورة» تسير أمامهم.

وأوضح أن حودة بندق، ومدير أعماله، تعرضا لإصابات بالغة في جسدهما، وعلى الفور جرى نقلهما إلى المستشفى، إذ أجرى الفحوصات الطبية اللازمة، متابعًا أنّ «حودة حصل له جروح كبيرة في الحاجب وكدمات متفرقة في جسده، أما مدير أعماله أصيب في قدمه، وما زالا يخضعان للفحوصات داخل المستشفى».

وأكد أنهما لم يُصابا بأي نزيف داخلي إثر وقوع الحادث الأليم، ومن المُقرر خروجهما من المستشفى مساء اليوم، فور انتهاء كل الفحوصات.

يذكر أنّ حودة بندق، بدأ التحضيرات لأغنية جديدة، يقدمها على طريقة الـ«ديو» بمشاركة المطربة نعوم، التي تحمل اسم «توت بريء»، ومن المقرر أن يصورها على طريقة الفيديو كليب ويتعاون فيها مع المخرج الإيطالي Massima Pasquale.

وكان حودة بندق، يحتفل بتجربته السينمائية الأولى، من خلال غنائه الأغنية الرسمية لفيلم 30 مارس، من بطولة الفنان أحمد الفيشاوي ودينا الشربيني، الذي جرى طرحه في السينمات اعتبارًا من أمس الأربعاء.