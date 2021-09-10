جمال العدل يكشف كواليس إصابة والدته بجلطة في الاستاد ووفاتها بسبب هدف للأهلي

ابو ظبي - احمد الجزار - روى المنتج جمال العدل قصة وفاة والدته، المرتبطة بمباراة للنادي الأهلي.

أوضح جمال العدل أثناء حلوله ضيفا على الإعلامية وفاء الكيلاني في برنامج “السيرة”، أن والده كان محبا للزمالك، فيما بدأت والدته في تشجيع الأهلي من أجل ابنها الأكبر رمزي.

أضاف أن والدته ظلت تتابع المعلق محمد لطيف وتقرا عن كرة القدم لتتثقف، واختارت تشجيع الأهلي، وهو الأمر الذي لم يسبب أي مشكلة لوالده مشجع الزمالك.

أشار جمال العدل إلى أنه كان في السابعة عشر من عمره حين توفت والدته، بسبب فرحتها بأحد أهداف النادي الأهلي، حيث كانت تتواجد في أستاد القاهرة مع والده، وهناك أصيبت بجلطة، دخلت بعدها في غيبوبة ثم توفت صباح اليوم.

أكد جمال أنه لا يكره النادي الأهلي بسبب وفاة والدته، مشيرا إلى أنه سافر بعد وفاتها بأقل من شهر لدخول كلية الأداب بجامعة القاهرة، فرع الخرطوم، وكانت تلك هي المرة الأولى التي يبتعد فيها عن عائلته.

تابع أنه قضى في الخرطوم بضعة أيام، وأشترى الهدايا لأفراد أسرته، وعند عودته إلى القاهرة أكتشف أنه نسى وفاة والدته وأشترى لها هدية.