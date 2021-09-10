“يارب دعوات بابي ومامي في حياتهم تكون من نصيبك”.. رسالة دنيا سمير غانم لزوجها في عيد ميلاده

ابو ظبي - احمد الجزار - حرصت الفنانة دنيا سمير غانم، على تهنئة زوجها الإعلامي رامي رضوان بعيد ميلاده الذي يحل اليوم العاشر من سبتمبر.

ونشرت دنيا صورة لرامي عبر حساباتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وعلقت عليها قائلة: “كل سنة وأنت طيب وناجح وربنا يحفظك ويخليك لينا ويا رب كل دعوات بابي ومامي في حياتهم ليك تكون من نصيبك لأنك فعلا تستاهلها”.

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وعلق رامي على رسالتها عبر حسابها على “إنستجرام”، وكتب: “ربنا يخليكي ليا حبيبتي..وننجح مع بعض..ويقدرني أسعدك انت وكايلا طول العمر ..ويجعل حبايبي في الجنة مبسوطين ومتهنيين ومطمئنين عليكم”.

مازالت الفنانة دنيا سمير غانم، تعيش حالة نفسية سيئة منذ وفاة والديها الفنان سمير غانم والفنانة دلال عبدالعزيز، بعد إصابتهما بمضاعفات فيروس كورونا، حيث تحرص الفنانة كل جمعة على زيارتهما في قبرهما، وقراءة القران لهما وتوزيع وجبات داخل المقابر.

وعقب وفاة دلال عبدالعزيز، طالب الاعلامي رامي رضوان في برنامجه «مساء dmc» المذاع على قناة «dmc»، من الجمهور، الدعاء لإيمي ودنيا قائلا: «نطلب منكم الدعاء بالرحمة والمغفرة لسمير غانم، ودلال عبد العزيز، واذكروا في دعائكم دنيا وإيمي، ربنا يثبتهم ويصبرهم، ويدخل السكينة في قلوبهم وعقولهم، وهذا موجود، ولكن ندعوا أن يثبتهما الله أكثر لأن المصاب كبير، وهم أسرة فنية مترابطة جدًا».

في 20 مايو الماضي، رحل عن عالمنا الفنان الكبير سمير غانم، عن عمر ناهز 84 عامًا، في أحد المستشفيات الكبرى بالقاهرة، متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا حيث تدهورت حالته الصحية بعد إصابته بفيروس كورونا، ادت الي مشاكل صحية في الكلى.

وفي 7 أغسطس، لحقت به زوجته الفنانة دلال عبد العزيز، بعد معاناة مع مضاعفات فيروس كورونا، حيث أعلن الإعلامي رامي رضوان عبر تويتر، وفاتها قائلًا: «أطيب وأحن قلب في الدنيا، حبيبتي النجمة دلال عبدالعزيز، ماحبتش تسيب حبيبها لوحده وراحت له الجنة،، إنا لله وإنا إليه راجعون، أرجوكم قراءة الفاتحة والدعاء لهما».