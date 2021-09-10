بعد إلغاء “الفلاشة”.. عمر كمال يستعرض فرقته الجديدة: “مبنعطلش” (فيديو)

ابو ظبي - احمد الجزار - استعرض المطرب عمر كمال فرقته الجديدة بعد الظهور معهم مؤخرًا في إحدى الحفلات، وذلك بعد قرار نقابة المهن الموسيقية مؤخرًا بإلغاء الغناء بفلاشة.

ونشر عمر كمال فيديو وهو يغني مع فرقته عبر حسابه على “إنستجرام”، وعلق: “إحنا فلاشة ماشي وفرقة ماشي.. مبنعطلش”.

وفي سياق متصل، أصدرت نقابة المهن الموسيقة بيانًا صحفيًا أكدت خلاله أنه لا تهاون في تطبيق القرارات الجديدة التي اتخذتها مؤخرًا وخاصة منع الغناء “بلاي باك” لاي مطرب، وأنه سيتم تطبيق القرار بحزم ابتداءا من 16 سبتمبر الجاري.

وقالت النقابة في بيانها الذي صدر صباح اليوم الجمعة: “تهيب نقابة المهن الموسيقية بجميع الموسيقيين والمطربين أعضاء الجمعية العمومية بعدم تداول الأخبار غير الصحيحة بقصد أو بدون قصد مما يثير عدم الوضوح لدى البعض وتعارض المعلومات مع الواقع”.

ويؤكد الفنان هاني شاكر نقيب الموسيقيين أن النقابة حازمة في قرارتها التي اتخذت للإصلاح وما ستتخذه من إجراءات في هذا المجال مشددا على تطبيق قرار منع الغناء علي الفلاشة ابتداء من يوم الخميس 16 سبتمبر 2021.

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وأضاف الفنان هاني شاكر أن مجلس النقابة لن يتهاون في ذلك، مطالبا بضرورة استقاء المعلومات من مصدرها وعدم تناقل معلومات غير صحيحة.

وكانت نقابة المهن الموسيقية أصدرت قرارا بمنع استعانة الفنانين بفلاشة في أي حفل غنائي، وذلك بدءا من يوم الخميس المقبل الموافق 16 سبتمبر عام 2021.

وجاء نص البيان كالتالي “بناء على قرار النقيب العام هاني شاكر وأعضاء مجلس النقابة، تقرر منع تشغيل أي فنان أو فنانة على فلاشة منعا باتا وأن يكون مصاحبا لفرقة موسيقية لا تقل عن 8 عازفين، ويسرى القرار على جميع الديسكوهات والنايت كلوب والحفلات العامة في النوادي وقاعات الحفلات”.