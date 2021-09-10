بعد نهال عنبر.. إصابة دنيا عبدالعزيز بتمزق في قدمها ونقلها للمستشفى خلال عرض “زقاق المدق”

ابو ظبي - احمد الجزار - أصيب الفنانة دنيا عبدالعزيز بتمزق في قدمها اليسرى خلال عرض أمس من مسرحية “زقاق المدق”، ورغم الالم الذي تعرضت له إلا أنها أصرت على استكمال العرض حتى نهايته ليتم نقلها بعد العرض إلى المستشفى لإجراء الإسعافات اللأزمة والإطمئنان على قدمها.

ونشر الفنان كريم الحسيني الذي يشاركها العرض، فيديو لها بعد العرض ليكشف عن إصابتها، وعلق على الفيديو قائلا: “ألف سلامة عليكى يا أجدع أخت.. ومن شر حاسدا إذا حسد.. دنيا مُصابه من أول ربع ساعة في العرض ومع ذلك عافرت وعاندت وجت على نفسها وكانت بتحط سبراي بنج قبل كل دخلة وكملت العرض والاستعراضات”.

وتابع: “ودلوقتي احنا فى المستشفى.. دعواتكم.. ربنا يشفيكى يا غالية.. النهاردة بجد عرفت غلاوتك عندى قد إيه ؟؟ دانا دمعت في الكواليس وانا شايفك بتعرجي وبتمشى على رجل واحدة.. اللهم انت الشافي المعافي يارب.. #زقاق_المدق الحمد لله اكتساح رغم الإصابات”.

https://www.instagram.com/p/CTn2qsPI9PH/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/CTn2qsPI9PH/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/CTn2qsPI9PH/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loadinghttps://www.instagram.com/p/CTn2qsPI9PH/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/CTn2qsPI9PH/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/CTn2qsPI9PH/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/CTn2qsPI9PH/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loadinghttps://www.instagram.com/p/CTn2qsPI9PH/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loadinghttps://www.instagram.com/p/CTn2qsPI9PH/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/CTn2qsPI9PH/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/CTn2qsPI9PH/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/CTn2qsPI9PH/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/CTn2qsPI9PH/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/CTn2qsPI9PH/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/CTn2qsPI9PH/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/CTn2qsPI9PH/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/CTn2qsPI9PH/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/CTn2qsPI9PH/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loadinghttps://www.instagram.com/p/CTn2qsPI9PH/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loadinghttps://www.instagram.com/p/CTn2qsPI9PH/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loadinghttps://www.instagram.com/p/CTn2qsPI9PH/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/CTn2qsPI9PH/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/CTn2qsPI9PH/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/CTn2qsPI9PH/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loadinghttps://www.instagram.com/p/CTn2qsPI9PH/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loadinghttps://www.instagram.com/p/CTn2qsPI9PH/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/CTn2qsPI9PH/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

نهال عنبر تتعرض لارتجاج في المخ

وكانت الفنانة نهال عنبر قد تعرضت لارتجاج في المخ خلال بروفات العرض، بعد أن سقطت قطعة من الديكور على رأسها وتم تعرضها لإغماء مما تم نقلها لمستشفى العلمين للاطمئنان على حالتها.

مسرحية “زقاق المدق” من بطولة دنيا عبد العزيز، أمل رزق، محسن محيى الدين، نهال عنبر، كريم الحسينى، ضياء عبد الخالق، بهاء ثروت، عبدالله سعد، أحمد صادق، حسان العربى، سيد عبد الرحمن، مروة نصير مراد فكرى، عصام مصطفى، أحمد شومان، عبد الرحمن عزت، إبراهيم غنام، هانى عبد الهادى، صابر رامى، ومن إخراج واستعراضات عادل عبده.