“وحشتينا قوي قوي”.. رسائل نجوم الفن لـ ياسمين عبدالعزيز بعد تعافيها

ابو ظبي - احمد الجزار - تفاعل عدد كبير من نجوم الفن مع رسالة ياسمين عبدالعزيز الأولى التي نشرتها قبل قليل عبر حسابها على “إنستجرام”، والتي أعلنت خلالها عن تعافيها وعودتها قريبًا على مصر.

وكان أول المعلقين على منشورها زوجها الفنان أحمد العوضي الذي وضع شكل قلب معبرا عن حبه الكبير لها، كما كتبت صديقتها الفنانة منى زكي لها قائلة: “يا روح قلبي ربنا يرجعك بالسلامة وتبقي زي الفل. وحشتيني قوي قوي”.

كما تفاعلت أيضا ياسمين صبري، وكندة علوش، وفيفي عبده، ونادين الراسي، وغادة عبدالرازق.

وكذلك الفنان محمد محمود عبد العزيز كتب لها: “الحمد لله طمنتيني وطمنتي ناس كتير اوي عليكي و ترجعي بألف مليون سلامه ان شاء الله و الدنيا كلها فى انتظارك”.

وأيضا كارمن سليمان ولطيفة وفريال يوسف الذين تمنوا لها السلامة والشفاء، وكتبت لها بدرية طلبة: “قلبي قلبي قلبي رديتى فينا الروح حمدالله على سلامتك ياروحى الحمد لله ترجعلنا بالسلامة الحمد لله”

وكانت ياسمين عبد العزيز قالت في رسالتها: ” جمهوري الغالي في مصر والوطن العربي وحشتوني جدا الحمد لله انا بقيت كويسه وتعافيت الحمد لله عاوزاكم تتطمنوا رغم كل الصعب اللي مريت بيه في أزمتي الاخيرة، إلا إن سؤالكم ودعمكم هو اللي كان بيهون عليا كل اللحظات المره اللي عدت عليا .. وكفايه اني اقولكم اني حقيقي شفت الموت وكان قريب جدا .. لكن بفضل الله وبفضل دعواتكم الجميله الصافيه وبفضل وقوفكم جنبي بقلبكم وبحبكم وبنيتكم الطيبه ربنا استجاب لدعواتكم وربنا كرمني وعديت المحنه علي خير الحمد لله”.

وتابعت: “كلمة شكرا قليله اوي عليكم وعلي حبكم انا بحبكم جدا وحقيقي انا عاجزه اني اردلكم كل الحب وكل الدعم اللي شفته منكم … بشكر ربنا وشكرا جمهوري الغالي في مصر والوطن العربي”.

وكانت ياسمين عبد العزيز سافرت 10 أغسطس الماضي، إلى سويسرا لاستكمال علاجها من مضاعفات عملية جراحية أجرتها يوم 11 يوليو الماضي، أدت إلى احتجازها بالعناية المركزة لفترة.

وكان أحمد العوضي قد أعلن اعتزامه اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المتسبب في الأزمة الصحية الأخيرة لزوجته ياسمين عبد العزيز، وأوضح عبر حسابه على Facebook أنه سوف يكشف لاحقا عن تفاصيل الأزمة عقب التعافي التام لياسمين عبد العزيز وتجاوزها أزمتها الصحية.

يذكر أن آخر أعمال ياسمين عبد العزيز مسلسل “اللي مالوش كبير” وعرض في رمضان 2021، من تأليف عمرو محمود ياسين، إخراج مصطفى فكري، بطولة أحمد العوضي، خالد الصاوي، دنيا عبد العزيز، دينا فؤاد، محمود حافظ.

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