مي سليم في رسالة غامضة: “حسبى الله ونعم الوكيل في كل أب يتخلى عن بنته”

ابو ظبي - احمد الجزار - عبّرت الفنانة مي سليم عن غضبها، من الأباء الذين يتخلون عن أبنائهم في رسالة شديدة اللهجة، دون أن تذكر اسم شخص بعينه، ما أثار حيرة متابعيها وتعاطفهم ودعمهم، حتى أن البعض توقع أنها تقصد طليقها من هذه الرسالة.

مي كتبت عبر حسابها الشخصي بموقع التدوينات القصيرة تويتر، رسالة عبرت خلالها عن حزنها قائلة: “‏حسبي الله ونعم الوكيل في كل أب يتخلى عن بنته ويبقى غير مسؤول عنها مع إن ظروفه تسمح ومقتدر ويقدر يصرف عليها ويسيب الأم تكون مسؤولة عن كل حاجة وتشيل هيا كل حاجة”.

يُشار إلى أن آخر أعمال مي سليم الفنية هو فيلم 200 جنيه، ويضم الفيلم العديد من النجوم منهم إسعاد يونس وهاني رمزي وأحمد السقا ومي سليم وليلى علوي وأحمد السعدني ومحمود حافظ وغادة عادل وأحمد رزق وسليمان عيد ونيللي كريم وعمرو عبد الجليل ومحمد فراج ودينا فؤاد وآسر ياسين وعلاء خالد، والفيلم من إنتاج أحمد السبكي وإخراج محمد أمين وتأليف أحمد عبد الله.