إغلاق شواطئ الساحل الشمالي ومرسى مطروح بعد هجوم قرش على أحد المواطنين

ابو ظبي - احمد الجزار - قامت العديد من قرى الساحل ومرسى مطروح بمنع الممصطفين من نزول البحر بعد هجوم قرش على أحد المواطنين وإصابته.

وتلقت غرفة عمليات محافظة مطروح إخطارًا من مستشفى العلمين، بدخول أحد المواطنين مصابا جراء هجوم سمكة قرش داخل البحر على بعد 3 كيلو من الشاطئ.

وأفادت مستشفى العلمين، اليوم الجمعة، أنها استقبلت مواطنا أصيب جراء هجوم سمكة قرش عليه أثناء السباحة، على بعد حوالى 3 كيلومترات داخل المياه بالشاطئ.

وأكدت المستشفى أن المصاب هو طارق خلف محمد حامد، 58 سنة، من الإسكندرية، يعاني من جرح مفتوح متهتك في الذراع الأيسر حوالى 20×5 سم، وجار إسعافه بالمستشفى.