أحمد سعد يقبل زوجته أمام كاميرات المصورين في حفل “دير جيست” في أول ظهور بعد الزواج

ابو ظبي - احمد الجزار - حرص الفنان أحمد سعد، على تقبيل زوجته علياء بسيوني على السجادة الحمراء لحفل توزيع جوائز الدير جيست أمام عدسات المصورين.

وشهد الحفل الذي أقيم في أحد فنادق التجمع الخامس، أول ظهور لأحمد وعلياء بعد زواجهما.

وظهرت علياء بفستان من قطعتين عبارة عن توب وبلوزة، بينما ارتدي أحمد بدلة سوداء وقميص بلون التايجر.

أعرب سعد عن سعادته للظهور لأول مرة رفقة زوجته في حفل كبير مثل دير جيست، الذي حصل خلاله على جائزة أفضل تتر عن مسلسل الاختيار، كما كشفت عن استعداده لطرح أغنية جديدة مع الفنان مصطفى حجاج خلال الأيام المقبلة.

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حرص عدد من نجوم الفن على حضور حفل افتتاح الدورة الـ18 بمهرجان الدير جيست، وكان من أوائل الحاضرين الفنانة نيرمين الفقي والفنانة دينا فؤاد، والفنانة داليا مصطفى وزوجها الفنان شريف سلامة، والمطرب عصام كاريكا والفنانة نيسرين طافش، وكانوا هؤلاء النجوم من أوائل الوافدين على الريد كاربت مهرجان الدير جيست.

ويكرّم المهرجان عدد كبير من الفنانين أبرزهم: الفنان رامي صبري، إياد نصار، أمينة خليل، صبري فواز، إنجي المقدم، روجينا، صفاء الطوخي، نيرمين الفقي، حمادة هلال، منى زكي، والمنتج وليد منصور، وغيرهم من الفنانين.