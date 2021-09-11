قريتي مراسي وسيشيل تحذران عملائها من نزول البحر بعد ظهور سمكتي قرش ومهاجمة أحد الغوصين

ابو ظبي - احمد الجزار - حذرت قرية مراسي بالساحل الشمالي، جميع عملائها عبر رسائل خاصة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، بأنه تم مشاهدة سمكتي قرش، وهاجم إحداها أحد الغواصين.

أشارت رسائل قرية مراسي بالساحل الشمالي، إلى أنه تم إغلاق شواطئ مراسي بناء على توصيات الجهات المعنية؛ حفاظا على سلامة العملاء وذلك حتى إشعار آخر ويرجى الالتزام بالتعليمات إدارة المجتمعات.

شددت قرية مراسي بالساحل الشمالي على جميع العملاء، على أنه يمنع إطلاقا نزول البحر حتى إشعار آخر، لافتة إلى أنه تم إخطار السلطات، على أن يحضر وفد من وزارة البيئة للمعاينة.

كما قامت قرية سيشيل وبعض القرى المجاورة بإغلاق الشواطئ بشكل نهائي حتى إشعار اَخر.

كشف مصدر مسئول، في وقت سابق، عمل خطة وزارة السياحة والآثار مع وزارة البيئة، لمنع تكرار حوادث هجوم أسماك القرش على شواطئ المدن السياحية.

وتلقت غرفة عمليات محافظة مطروح إخطارًا من مستشفى العلمين، بدخول أحد المواطنين مصابا جراء هجوم سمكة قرش داخل البحر على بعد 3 كيلو من الشاطئ.

وأفادت مستشفى العلمين، اليوم الجمعة، أنها استقبلت مواطنا أصيب جراء هجوم سمكة قرش عليه أثناء السباحة، على بعد حوالى 3 كيلومترات داخل المياه بالشاطئ.

وأكدت المستشفى أن المصاب هو طارق خلف محمد حامد، 58 سنة، من الإسكندرية، يعاني من جرح مفتوح متهتك في الذراع الأيسر حوالى 20×5 سم، وجار إسعافه بالمستشفى.