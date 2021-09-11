بحضور أحمد زاهر وأسرته ودرة وهاني رمزي.. 20 صورة من حفل جوائز الـ “دير جيست”

ابو ظبي - احمد الجزار - انتهى قبل قليل، حفل توزيع جوائز “دير جيست” في دورته الـ18، وشهد تكريم عدد من الفنانين عن مشوارهم وأيضا أعمالهم خلال هذا العام فى كافة المجالات،

ومن بين المكرمين سمير صبري، جمال سليمان وأحمد زاهر وابنته ليلى، ونسرين طافش، وهاني رمزي، ومحمد فراج وجميلة عوض وداليا البحيرى، رامي صبري، وأحمد سعد وزوجته في أول ظهور إعلامي لهما بعد الزواج.

كما حضر أيضا، صفاء الطوخي محمد نور ومايان السيد وإنجى المقدم والمطرب أحمد فهمي وسامية الطرابلسي.