“أحبكما أكثر مما تعبر عنه الكلمات”.. معز مسعود يوجه رسالة لزوجته وابنته في أحدث ظهور

ابو ظبي - احمد الجزار - نشر المنتج والداعية معز مسعود، صورة جديدة تجمعه بزوجته الفنانة حلا شيحة وابنته سارة في أحدث ظهور لهم.

ووجه “مسعود” رسالة رومانسية لهما، على الصورة التي نشرها عبر حسابه على “إنستجرام”، وكتب: “أحبكما أكثر مما يمكن أن تعبر عنه الكلمات”.

وأغلق مسعود خاصية التعليقات على الصورة.

https://www.instagram.com/p/CTpuBKyhlyy/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/CTpuBKyhlyy/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/CTpuBKyhlyy/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loadinghttps://www.instagram.com/p/CTpuBKyhlyy/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/CTpuBKyhlyy/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/CTpuBKyhlyy/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/CTpuBKyhlyy/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loadinghttps://www.instagram.com/p/CTpuBKyhlyy/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loadinghttps://www.instagram.com/p/CTpuBKyhlyy/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/CTpuBKyhlyy/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/CTpuBKyhlyy/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/CTpuBKyhlyy/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/CTpuBKyhlyy/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/CTpuBKyhlyy/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/CTpuBKyhlyy/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/CTpuBKyhlyy/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/CTpuBKyhlyy/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/CTpuBKyhlyy/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loadinghttps://www.instagram.com/p/CTpuBKyhlyy/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loadinghttps://www.instagram.com/p/CTpuBKyhlyy/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loadinghttps://www.instagram.com/p/CTpuBKyhlyy/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/CTpuBKyhlyy/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/CTpuBKyhlyy/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/CTpuBKyhlyy/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loadinghttps://www.instagram.com/p/CTpuBKyhlyy/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loadinghttps://www.instagram.com/p/CTpuBKyhlyy/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/CTpuBKyhlyy/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

معز مسعود يقاضي طارق الشناوي

كان معز مسعود قد قرر مؤخرا مقاضاة الإعلامي والناقد طارق الشناوي بسبب ما وصفه بـ«تدخلاته في حياته»، كما أوضح الأول وقال في بيان له: «طارق الشناوي.. تعمّدت الإساءة إلى شخصي وأهل بيتي كثيرا، والآن تجاوزت حدود تخصّصك كالعادة، وتعدّيت على حياتي الشخصية، وأسأتَ إليّ وإلى زوجتي وأهلها، فمن واجبنا أنا وزوجتي كمواطنيْن مصرييْن، أن نقاضيك، لتأخذ العدالة فيك مجراها، وردعا لكل من يقحم نفسه في حياة الناس الشخصية».

طارق الشناوي يرد على مسعود

من جانبه، رد الناقد طارق الشناوي على منشور معز مسعود، في تصريحات صحفية، قائلًا: إنه لم يصدر منه شيء يسيء لـ«معز» أو أسرته، وكل ما تطرق له هو حديث والد حلا في أحد اللقاءات التليفزيونية، منتقدًا تداول المشكلات الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأضاف الناقد الفني: «لو معز يريد أن يرفع دعوى قضائية، من الأولى أن يرفعها على والد زوجته».

يذكر أن آخر أعمال حلا شيحة فيلم «مش أنا» المطروح حاليا في دور العرض السينمائية.

الفيلم بطولة النجوم: تامر حسني، حلا شيحة، ماجد الكدواني، محمد عبدالرحمن، سوسن بدر، وشيرين، حجاج عبدالعظيم، تأليف تامر حسني وإخراج سارة وفيق.