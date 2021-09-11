ابو ظبي - احمد الجزار - حل الفنان الشاب محمد كيلاني ضيفًا على الإعلامية منى الشاذلي في برنامج “معكم منى الشاذلي” المذاع على فضائية CBC.
تحدث كيلاني خلال الحلقة عن بداياته الفنية من خلال أغنية “أكيد في مصر” وعن أول له مع مع عادل إمام ويحيى الفخراني، كذلك عن علاقته بطليقته وأحدث أغانيه. ونقدم لكم أبرز تصريحاته في السطور القادمة
-جمعتني علاقة صداقة بمحمود العسيلي وهو من رشحني للمشاركة في أغنية “أكيد في مصر”
-والدي رفض عملي في الفن وقال لي “ابقى غني في فرح اختك”
-والدي خاصمني أسبوع بعد معرفته باشتراكي في أغنية “أكيد في مصر” ولكن بعد عرض الأغنية أصبح أكبر داعم لي
-دخلت كلية الهندسة بناءً على رغبة والدي ولكني تورطت في مشاجرة كبيرة مما أدى إلى فصلي من الجامعة
-درست التجارة وتخرجت منها بتفوق فلقد كنت الأول على الدفعة
-انتابني القلق قبل الاشتراك في مسلسل “ونوس” والعمل مع يحيى الفخراني وأول مقابلة لي معه كانت في منزله حيث قام باستقبالي بنفسه وعكفنا على تحضير جميع مشاهدي في يوم واحد
-خشيت من مقابلة عادل إمام وأول لقاء لي معه كان أثناء تصوير مسلسل “فلانتينو” حيث سخر من اسم أرشميدس وهو اسمي في المسلسل وقال “اكيد جايبينلنا واحد مجنون”
-علاقتي بطليقتي طيبة وهي إنسانة محترمة والانفصال كان بسبب اختلاف طبائع
-لم تجمعني علاقة صداقة بالفنان عمر الشناوي قبل زواجه من طليقتي كما اُشيع ولكنه إنسان محترم
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر محمد كيلاني: والدي خاصمني أسبوع بسبب الغناء واترفدت من هندسة وهذه علاقتي بطليقتي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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