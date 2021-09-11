بدء تصوير فيلم ”عمهم” نهاية شهر سبتمبر الجارى

ينطلق تصوير فيلم "عمهم" للنجم محمد إمام نهاية شهر سبتمبر الجارى فى الديكور الخاص بالعمل الذى يقوم بمعاينته المخرج حسين المنباوى، ويشارك في بطولته الفنانة أمينة خليل، والفنان سيد رجب، وجارٍ ترشيح عدد من الأبطال والتعاقد معهم الأيام القليلة المقبلة، حيث تستعين الجهة المنتجة بفريق من إحدى الدول الأوروبية لتصميم مشاهد الأكشن التى تعتمد على بعض مشاهد الجرافيك وتتطلب تكلفة إنتاجية عالية.
ويسجل الفيلم التعاون الثانى بين محمد إمام والمخرج حسين المنباوى بعدما قدما سويًا فيلم "ليلة هنا وسرور" عام 2018 وشارك في بطولته ياسمين صبرى، فاروق الفيشاوى، بيومى فؤاد، رحاب الجمل، محمد سلام، ولاعب المصارعة العالمى كرم جابر، وتأليف مصطفى صقر ومحمد عز الدين وإخراج حسين المنباوى، وتدور أحداثه فى إطار كوميدى أكشن كوميدى.
وكان آخر أفلام محمد امام، "لص بغداد" وشارك في بطولته فتحى عبد الوهاب، ياسمين رئيس، أمينة خليل، محمد عبد الرحمن توتة، سعد المختار وضيفا الشرف أحمد رزق وبيومى فؤاد، والفيلم تأليف تامر إبراهيم، وإخراج أحمد خالد موسى.
الفيلم تم عرضه في موسم إجازة منتصف العام الدراسى 2020، وحقق إيرادات وصلت إلى 33 مليون جنيه وتدور أحداثه فى إطار أكشن يتخلله العديد من المواقف الكوميدية، حول مغامرة كوميدية بالبحث عن كنز مفقود ويتواجد داخل مقبره الإسكندر الأكبر وتتصارع أكثر من جهة على الوصول له.
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