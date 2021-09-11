إسعاد يونس تحصد جائزة أفضل مذيعة هذا العام من مجلة دير جيست

نشرت اسعاد يونس صور لها عبر حسابها بموقع انستجرام وعلقت اسعاد قائلة “ دير جيست 2021 للمرة السادسة أفضل مذيعة و أفضل برنامج ”.
وحضرت الفنانة إسعاد يونس على السجادة الحمراء لحفل توزيع جوائر دير جيست برفقة الفنان هشام جمال وشيماء سيف لتسلم جوائزهم في الحفل الذي يحضره عدد كبير من النجوم.
وأقيم مساء امس حفل توزيع جوائز دير جيست، الذي يشهد تكريم عدد من الفنانين عن أعمالهم الناجحة في الفترة الأخيرة، كما يتم توزيع الجوائز على المشاهير الأفضل فى كافة المجالات.
يتوافد على الحفل الذي يقام في إحدى الفنادق الكبرى بالتجمع الخامس النجوم والمشاهير قبل لحظات من تسليم جوائزهم ودروع التكريم.
وتستعد إدارة الدير جيست لاستقبال النجوم على السجادة الحمراء قبل فعاليات حفل توزيع الجوايز والتكريمات.
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