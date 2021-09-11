فن ومشاهير

إسعاد يونس تحصد جائزة أفضل مذيعة هذا العام من مجلة دير جيست

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نشرت اسعاد يونس صور لها عبر حسابها بموقع انستجرام وعلقت اسعاد قائلة “ دير جيست 2021 للمرة السادسة أفضل مذيعة و أفضل برنامج ”.

وحضرت الفنانة إسعاد يونس على السجادة الحمراء لحفل توزيع جوائر دير جيست برفقة الفنان هشام جمال وشيماء سيف لتسلم جوائزهم في الحفل الذي يحضره عدد كبير من النجوم.

وأقيم مساء امس حفل توزيع جوائز دير جيست، الذي يشهد تكريم عدد من الفنانين عن أعمالهم الناجحة في الفترة الأخيرة، كما يتم توزيع الجوائز على المشاهير الأفضل فى كافة المجالات.

يتوافد على الحفل الذي يقام في إحدى الفنادق الكبرى بالتجمع الخامس النجوم والمشاهير قبل لحظات من تسليم جوائزهم ودروع التكريم.

وتستعد إدارة الدير جيست لاستقبال النجوم على السجادة الحمراء قبل فعاليات حفل توزيع الجوايز والتكريمات.

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سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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