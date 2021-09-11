راشد الماجد يحصد مليون مشاهدة بعد طرح أحدث أغانيه ”يالواثق”

حقق الفنان راشد الماجد ، مليون مشاهدة بأحدث أغانيه التي تحمل اسم يالواثق ؛ بعد أقل 4 أيام على طرحها عبر موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”، إذ تم طرحها يوم الثلاثاء 7 سبتمبر.

أغنية يالواثق للفنان راشد الماجد، من اشعار: العالية، ألحان: احمد الهرمي، توزيع موسيقي: سيروس، وتريات: تامر الفيظي، جيتار: شريف فهمي، ايقاع: ابراهيم حسن، كورال: مجموعة الامارات، هندسة صوت: م. عمر صلاح، مكساج وماستر: م. جاسم محمد، تصميم فيديو: محمود الحسن، اشراف فني: حسن طالب.

كلمات الأغنية

يالواثق اللي قِِبـلتـه تخطف ألبـاب

تملا العيون وْ تروي كْبـود و نْـفوس

تمشي والأرض تْعِدّ وْتحسبلك حساب

وْكلما إرتِفَع مرقاها يحلالِك الدوس

سيرتْك ترفع روس وإتـدَسِّم أشنـاب

وْكلمَتْك مثل السهْم لا فارق القوس

ويمناك لا نعدمها كم عشّـت ذْيـاب

وكم حَجّمت نفْسٍ..نِفَش فيها طاووس

ما لوم فيك الريم وْ تـلعات الأرقـاب

وشوق العذارى اللي حواليهن حْروس

وإنته جبل متـشيّـد إركون واطنـاب

فارِع مقام وْ اصله ثابت و مغروس

توقف شموخ..وْتمشي تتبعك الألقاب

تـجلس مهابة وتلتفت صوبك الروس

قَـدْرِك سِما..وإن كان ممشاك لِتراب

والحـر قبْـل العين..تـنـظـر له إنفوس