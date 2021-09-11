اليوم.. زاب ثروت على مسرح ساقية الصاوى

يحيي فنان الراب المصرى زاب ثروت حفلا غنائيا اليوم السبت على مسرح قاعة النهر بساقية الصاوى فى تمام الساعة السابعة والنصف مساءا ، ويشاركه فى الحفل الموزع الموسيقي سارى هانى ، وذلك مع إتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية ، ويقدم زاب خلال الحفل باقة متنوعة من أغانية الذى يحبها جمهوره .

يذكر أن زاب ثروت هو مطرب راب مصرى "هيب هوب"وبدأ مشواره عام 2009 وكانت بدايته القوية مع "كايروكى" فى أغنية "اثبت مكانك" وأصدر زاب ما يقارب من 20 أغنية فردية أو مشتركة مع أكثر من مطرب أو فرقة مثل "عايدة الأيوبى - كايروكى - أسفلت - محمود العسيلى - أسامة الهادى - شيرين عمرو - منة حسين - أمينة خليل...".

وأصدر زاب ثروت أول ألبوماته فى أبريل 2018 وكان يحتوى على 9 أغانٍ، وقد حقق أكثر من 110مليون مشاهدة على اليوتيوب، وجميع أغانى الألبوم مصورة فيديو عن طريق "إكسير استديو" من ضمنهم 8 مشاركات مع "حمزة نمرة - محمود العسيلى - أمير عيد - أحمد شيبه - طارق الشيخ - هانى الدقاق - إنجى نظيف - شريف الهوارى – وأخيرًا سارى هانى" وهو مؤسس المزيكا فى جميع أغانى الألبوم وسوف يشارك زاب فى حفل الألبوم على المسرح، ويعد "سارى" من أنجح وأكبر مؤسسى المزيكا فى مصر وخارجها .

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