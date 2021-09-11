تعرف على تعليق ”راغب علامة” على تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة

نشر الفنان راغب علامة تعليقا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى تويتر يعلن فيه عن رأيه فى الحكومة اللبنانية الجديدة والتى تشكلت منذ ساعات قليلة برئاسة نجيب ميقاتى. وقال راغب علامة، في تدوينته :"تأليف الحكومة وانشالله يكون فيها خير للبنان وللجميع". وأضاف راغب علامة :"تمنياتي لصديقي الإعلامي الكبير الآدمي جورج قرداحي بالتوفيق في مهامه، لكني أعود وأذكّر بأنه لا قيام للبنان بدون محاسبة المسؤولين الذين تسببوا بما وصل اليه بلدنا الغالي من انهيار.. وإلا فسيكون فشل الحكومة نتيجة حتمية".

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