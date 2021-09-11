تعليق جديد من شقيق ياسمين عبد العزيز..تعرف على التفاصيل

نشر الفنان وائل عبد العزيز ، شقيق الفنانة ياسمين عبد العزيز ، تعليقا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك ، بعد قربها تعافى شقيقته الفنانة ياسمين عبد العزيز ، من المرض الذى أصابها.

وقال وائل عبد العزيز ، في تعليقه على الفيسبوك : "النهاردا كان يوم حلو ومناسبتين يستاهلوا الحمد .. الأولي إن ياسمين قاربت على التعافي بعد مشوار تعب طويل، لأني فعلا شوفت أختي علي مشارف الموت وكان إحساس صعب ربنا ما يكتبه علي حد.

وأضاف وائل : "ياسمين مش اختي دي بنتي وحبيبتي ، والتاني أني وبعد غياب اختفاء عن صحابي قابلتهم كلهم النهاردا في احتفال متعود علي التواجد في كل موسم " dear guest “.

وأوضح وائل : "الحمد لله علي دعاء الناس من كل مكان في الدول العربية، وغيرها من الجالية المصرية والعربية حول العالم ، انتو مش متخيلين كم الرسايل والدعاوي والتمني بالشفاء لبنتي.. احنا والحمد لله في نعمة كبيرة وفضل من ربنا بوجود الناس دي حوالينا، وشكرا لكل الناس بجد من قلبي ويارب منشوفش في حد حاجة وحشه".