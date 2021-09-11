ديانا حداد تحصد 1.5 مليون مشاهدة بأحدث أغانيها”عشق ضميان”

حققت الفنانة ديانا حداد ، مليون ونصف المليون مشاهدة بأحدث أغانيها التي تحمل اسم عشق ضميان، بعد طرحها يوم 4 سبتمبر الجاري عبر موقع الفيديوهات يوتيوب.

أغنية عشق ضميان للفنانة ديانا حداد، من كلمات: نهى نبيل، ألحان: فايز السعيد، توزيع موسيقي: نور هاشم، مكس وماسترينج: حسام كامل.

كلمات أغنية عشق ضميان

بعد شروق الشمس و الفجر لي بان

أرسلك همومي و أجمل تحية

مشتاق أبي قربك و لك عشق ضميان

ودّي بشوفك و الظروف معصيّة

أمسيت بعروقي كما الدم يا فلان

و حبّك سرى بي من خلية لخلية

متوسدٍ قلبي و روحي و الأجفان

كنك ملكت الذات إلا شوية

ارفق بقلبٍ عاشقٍ صارله ازمان

ذاق بهواك أيام مرّة و شقية

تضحك و أنا مليان قلبي بالأحزان

ملتاع حالي بين ميتة و حيّة

في الهموم هموم و العشق بركان

و جرحٍ كبيرٍ صار يأثّر عليا

خل التغلي عنك يا أعز انسان

ارفق بروحٍ بالهوا مبتلية

انت ملكت الحسن و ابهرت الأعيان

و أنا لحسنك كنت أول ضحية

وكانت الفنانة ديانا حداد، أهدت إلى العشاق بمناسبة «عيد الحب» فيديو كليب جديدًا من اللون البدوي اللبناني، يحمل عنوان «ما حد يحس بالعاشق» كلمات حياة إسبر، وألحان فضل سليمان وتوزيع موسيقي للموزع عمر صباغ.