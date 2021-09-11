شاهد.. لطيفة تتجاوز حاجز 2 مليون مشاهدة بكليب ”الأستاذ”

تجاوزت الفنانة التونسية لطيفة حاجز 2 مليون مشاهدة، بأحدث كليباتها الغنائية الذي يحمل اسم الأستاذ ، إذ حقق الكليب 2 مليون و 60 ألف مشاهدة بعد طرحه عبر موقع الفيديوهات يوتيوب في 7 سبتمبر الجاري، وظهر معها الفنان أحمد كرارة في أحداث الكليب الذي تم تصويره بجوار أهرامات الجيزة.
وطرحت الفنانة لطيفة اغنيتها الجديدة “الاستاذ” والتى يشاركها فى الفنان احمد كرارة وذلك عبر قناتها على موقع اليوتيوب.
وصوَّرت لطيفة، الكليب، في سقارة وبمنطقة الأهرامات، ونشرت بعض الصور منه، ووصف جمهورها الصور بعروس قرطاج في حضن الفراعنة.
وتنقل أغنية "الاستاذ"، لطيفة، نقلة نوعية فيما تقدمه من محتوى موسيقي، وهي من كلمات تامر حسين، وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع وسام عبدالمنعم، وميكس وماستر مهندس الصوت هاني محروس.
يذكر أن لطيفة، نشرت صورة من كواليس تصوير الأغنية، أمس، وظهر معها الفنان أحمد كرارة، وعلّقت عليها: "استنونا بكرة الساعة 7 مساءً بتوقيت القاهرة على قناتي الرسمية على يوتيوب".
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