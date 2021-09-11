نادين لبكى تتحدث عن فيلمها Costa Brava فى مهرجان فينيسيا السينمائى

تحدث النجمة اللبنانية نادين لبكي، والمرشحة لحصد جائزة الأوسكار، عن فيلمها Costa Brava، في مهرجان فينيسيا السينمائي الذى تنتهى فعالياته اليوم السبت في المدينة الإيطالية الساحرة، حيث سردت "لبكى" كواليس فيلمها الذى يسلط الضوء على بيروت قبل تفجير المرفأ العام الماضى.

ونقلت صحيفة فاريتى، بعض تصريحات النجمة اللبنانية، التي كشفت تفاصيل بداية تصويرها للفيلم بعد شهرين من الانفجار، وحدوث تفشي وباء كورونا آنذاك والانهيار الاقتصادى في لبنان، وسرعان ما لقيت "لبكى" الكثير من الدعم لفيلمها الذي وصل لأكبر منصات الجوائز العالمية منها الأوسكار وفينيسا السينمائي.

وقالت لبكي في تصريحاتها، إنه "ليس مجرد فيلم، فهو يتعلق بما نمر به في لبنان، وهو يعكس ما نعيشه الآن، التناقضات وعلاقة الحب والكراهية داخل مجتمعنا في لبنان، وصراعتنا وتناقض مشاعرنا مع المكوث داخل الوطن او الهروب خارجه، وإلى اى مدي نحن على استعداد للبقاء والمقاومة للإصلاح".

وتلعب نادين لبكى، وصالح بكرى، دور زوجين يقرران ترك التلوث السام لمدينتهما بيروت، على أمل بناء حياة مثالية في منزل في الجبال، ولكن تحطمت أحلامهما عندما تم بناء مكب نفايات بجوارهما مما أدى إلى جلب القمامة والفساد الذي كانوا يأملون في تركه وراءهم.