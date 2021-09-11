وزارة السياحة والآثار تستكمل حملتها للترويج للمحافظات المصرية احتفالاً بيوم السياحة العالمي...

احتفالاً بيوم السياحة العالمي والذي يتم الاحتفال به يوم ٢٧ سبتمبر من كل عام، واستكمالاً للحملة الدعائية التي أطلقتها وزارة السياحة والآثار أول أيام الشهر بهذه المناسبة، على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بها وبالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي للترويج السياحي للمحافظات المصرية، نشرت الوزارة أمس فيديو ترويجي عن محافظة القاهرة.

ومن المقرر أن تستمر هذه الحملة لمدة ٢٧ يوماً بدءا من ١ وحتى ٢٧ سبتمبر الجاري بواقع محافظة كل يوم.

-محافظة القاهرة:

تعد محافظة القاهرة من أهم محافظات مصر، فهي العاصمة المصرية ، ويطلق عليها عدة أسماء منها قاهرة المعز ومصر المحروسة ومدينة الألف مئذنة.

وتعتبر من أهم المحافظات السياحية فى مصر حيث يوجد بها العديد من المعالم السياحية والأثرية منها برج القاهرة، ونهر النيل، والقرية الفرعونية، وقصر عابدين، وقصر البارون إمبان، ومنطقة خان الخليلى، وقلعة صلاح الدين الأيوبي.

بالإضافة إلى مجموعة من المتاحف منها المتحف المصري بالتحرير، والمتحف القومي للحضارة المصرية، ومتحف المركبات الملكية، وبها مجموعة الحدائق مثل حديقة الأزهر، وحديقة الاندلس في القاهرة، والحديقة الدولية، والحديقة اليابانية، وحديقة الأسماك.